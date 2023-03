Lourdes Montes evita hablar de una posible reconciliación entre Eva González y Cayetano Rivera

MADRID, 1 (CHANCE)

Lourdes Montes ha reaparecido este miércoles ante las cámaras de Europa Press para inaugurar un centro Moonz en Las Rozas. Muy simpática con los medios de comunicación, la diseñadora ha hablado de cómo está viviendo estas fechas tan cercanas a la Feria de Abril en Sevilla. Una etapa muy especial en su vida porque fue hace precisamente diez años cuando conoció a su marido.

"Hace ya diez años y parece que hayan pasado dos días, ha sido muy rápido todo" nos confiesa la diseñadora, que recuerda emocionada cómo fueron los primeros meses con el torero: "todos los comienzos son como muy emocionantes, me llama no me llama, es una pena que no se vuelva a vivir con los años". Ahora, con el paso del tiempo, Lourdes nos desvela que: "yo creo que va cambiando el amor de forma, ahora todo es más pausado, más tranquilo, pero es más fuerte".

Aunque empezó su relación con Francisco Rivera cuando "era el diablo" por la fama que tenía tras varias relaciones sentimental fracasada, Lourdes nos aseguraba que "le cogí en una edad buena para calmarse un poquito" y ahora, la valoración que hace es "muy buena y positiva".

Muy agradecida con Eugenia Martínez de Irujo, Lourdes confiesa que "es estupenda, nos apoya siempre y es súper generosa" con su marca. De hecho, deja claro que "siempre nos apoya", al igual que Victoria Federica, que el año pasado lució vestido de su firma: "todavía no hemos hablado con ella, pero estaba guapísima cuando se vistió con nuestro traje".

La que todavía no ha probado ningún vestido suyo es Eva González: "no, todavía no", pero es que Lourdes entiende que "tiene mucha amistad con diseñadores que llevan mucho más tiempo en esto y al final... es que mis clientas que llevan desde el inicio, ya no se mueven" y añade: "a ella le viste Pilar Vera, que para mí es la número uno, es una maestra".

Para finalizar, le preguntábamos a Lourdes cómo ve a Eva y Cayetano después de que se haya publicado que entre ambos puede haber una segunda oportunidad en el amor y, lo cierto, es que ha sido muy sincera: "y vamos a dejar este tema". Con estas palabras, la diseñadora ha preferido no hacer ningún comentario al respecto y es que desde hace años se habla de una mala relación entre ambas.