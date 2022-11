Lourdes Montes se pronuncia sobre el delicado momento que atraviesan los hermanos de Fran Rivera, Cayetano y Kiko

MADRID, 10 (CHANCE)

No están siendo días fáciles para dos de los tres hijos de Paquirri. Mientras Kiko Rivera sufrió el pasado 21 de octubre un ictus del que se recupera favorablemente, Cayetano se acaba de separar de Eva González después de 13 años de amor y casi 7 de matrimonio. Delicados momentos sobre los que su hermano Francisco - que no mantiene una relación demasiado fluida ni con el Dj ni con el torero y al que no vemos desde hace más de 20 días - guarda silencio y sobre los que ahora se pronuncia, por primera vez, Lourdes Montes.

Volcada en la preparación de la nueva colección de su firma de moda flamenca, 'Miabril', la diseñadora ha aparcado por unas horas sus compromisos profesionales para asistir a la inauguración de la nueva tienda de la marca Silbon en Madrid, una ocasión de oro para preguntar a la mujer de Fran Rivera por los problemas personales de sus cuñados.

Siempre discreta, Lourdes ha evitado pronunciarse sobre la ruptura de Cayetano y Eva y, confesando que "prefiere no entrar en temas que no son míos" ha dejado en el aire si les ha sorprendido la noticia o era conocedora de la grave crisis que atravesaba la pareja desde hace meses: "Lo siento, perdóname, pero pregúntale a él por favor". "Yo creo que son ellos los que tienen que contar cómo se encuentran y nadie más" ha zanjado cuando le hemos preguntado si Francisco ha podido hablar con su hermano en los últimos días.

Una postura en la que se ha mantenido firme cuando le hemos preguntado por el ictus sufrido por Kiko, mostrándose de lo más esquiva para no revelar si su marido ha dejado sus diferencias a un lado para preocuparse por el estado de salud de su hermano: "Háblalo con Francisco. Siguiente pregunta. Cada familia es un mundo y aquí quien tiene que ser feliz es cada uno de una manera u otra". "Espero que se recupere lo antes posible y nada, yo creo que además va cada día mejor así que fenomenal. Una vida saludable nos viene bien a todos" ha añadido.

Sorprendida al enterarse de que Begoña Gutiérrez - exproductora de Isabel Pantoja - ha asegurado que los enseres de Paquirri se encuentran en un trastero de Fuenlabrada, Lourdes admite que no tenía ni idea del paradero de las cosas que su marido lleva tantos años reclamando y, admitiendo que Fran ha tirado la toalla y ha perdido la esperanza de recuperar algún recuerdo de su padre, desvela que contará estas novedades al extorero "en cuanto salga de aquí porque la verdad es que no sabíamos nada".

Tan unidos y enamorados como siempre, ¿se plantean ampliar la familia y dar un nuevo hermanito a Cayetana - hija de Francisco y Eugenia Martínez de Irujo, Carmen y el pequeño Curro?: "Estoy en duda porque estoy cómoda, pero me daría pena quedarme solo con dos, así que no lo descarto. Nunca se sabe, si viene feliz"