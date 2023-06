Lourdes Montes se pronuncia tras el nuevo giro que ha dado Cayetana Rivera a su vida mudándose a Sevilla

MADRID, 21 (CHANCE)

Cayetana Rivera ha dado un giro radical a su vida. Tal y como publican diferentes medios de comunicación, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera hace dos meses que cambió Madrid por Sevilla tras surgir una oportunidad laboral irrechazable.

La joven, de 23 años, se ha incorporado al área internacional del Grupo Pacífico -una de las mejores empresas del sector en la organización de Congresos Nacionales e Internacionales- en la corresponsalía de la capital andaluza, y, como asegura su entorno, está encantada con esta nueva aventura profesional. Hasta ahora, Tana se había formado y había trabajado en marketing digital y patronicio de diferentes empresas de índole musical -como Pep's Record o Universal- pero ahora ha decidido cambiar completamente de tercio y la experiencia en el mundo de los 'planning events' no puede ser más positiva hasta el momento.

En Sevilla se ha instalado con su padre, Lourdes Montes y sus hermanos pequeños Carmen y Curro en la casa que el torero y la diseñadora poseen en el centro de la ciudad, pero se rumorea que pronto podría dar el paso de independizarse e irse a vivir con su novio, el empresario sevillano Manuel Vega, con el que pronto cumplirá dos años de relación.

Una nueva vida sobre la que le hemos preguntado a la mujer de Francisco Rivera en el aniversario de una conocida firma de moda en Madrid, al que ha asistido en solitario. Fiel a su discreción, Lourdes ha echado balones fuera evitando confimar si Cayetana está viviendo en la ciudad hispalense con ellos: "Uy, eso pregúntaselo a ella" ha zanjado esquiva.

Sí nos ha hablado sobre la consolidada relación que su cuñado Cayetano Rivera mantiene desde febrero con la presentadora María Cerqueira Gomes, a la que no desvela si ya ha podido conocer, aunque confiesa que "me alegro de que la gente sea feliz, claro que sí", confirmando así que el ex de Eva González está encantado con la portuguesa.