Lourdes Montes, radiante, inaugura su nueva tienda en Sevilla

MADRID, 9 (CHANCE)

Después de un año crítico para el sector de la moda flamenca a causa de la pandemia, y demostrando que hay ganas de Feria, de Rocío y de celebración, Lourdes Montes y su socia, Rocío Terry, acaban de abrir las puertas de su nueva tienda de 'Miabril' en Sevilla. Un nuevo local, más grande pero igual de céntrico que el anterior, en el que la mujer de Francisco Rivera ha volcado todas sus ilusiones en los últimos meses y que este jueves, con el gusto que la caracteriza e invitando a todo aquel que lo desee a conocerlo, ha inaugurado en la ciudad hispalense.

"Hay que retomar la normalidad y ya nos hacía falta un traslado. Se nos quedó pequeño el otro sitio, nos hacía falta un cambio y sobre todo nos hacía mucha ilusión volver a lo nuestro que son los trajes de flamenca" ha señalado con la mejor de sus sonrisas instantes antes de abrir las puertas de su nuevo negocio por primera vez al público.

Un ambicioso nuevo paso en su carrera como diseñadora de moda flamenca en el que cuenta con todo el apoyo de Francisco Rivera, con quien este año ha celebrado sus primeros diez años de amor. Hemos preguntado a Lourdes cómo pasarán las navidades y, discreta pero tan amable como siempre, ha confesado que todavía no saben "cómo repartiremos los días pero seguro que lo pasaremos en familia".

¿Se juntarán los hermanos Rivera - Francisco, Cayetano y Kiko - para celebrar su tradicional comida de Navidad? La diseñadora no lo duda: "Claro que sí". "No sabemos a quién le toca este año organizarla, todavía hay que rifarlo", confiesa divertida, confirmando que este año volveremos a ver a los tres hijos de Paquirri juntos. "El año pasado fuimos fuera, con lo cual no le tocó a nadie, así que no sé si este año repetiremos en casa de alguno o en un restaurante", añade, dejando en el aire dónde comerán los famosos hermanos el día 25.

Además, entre risas, Lourdes ha revelado qué le ha parecido que Kiko haya dicho que su hermano favorito es Cayetano.