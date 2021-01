Lourdes Montes reflexiona sobre las cosas que ha aprendido de su madre

MADRID, 27 (CHANCE)

Lourdes Montes está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida y es que tras cumplir 37 años hace unos días no cabe duda de que la mujer de Fran Rivera ha formado la familia que siempre había soñado, tiene suerte profesionalmente y está feliz por todos los seres queridos que están a su lado y que le demuestran su cariño. Hoy, la diseñadora ha confesado a través de redes sociales qué cosas ha aprendido de su madre, una reflexión que nos ha emocionado porque vemos el gran sentimiento que ha derrochado en su perfil de Instagram.

"De mi madre he heredado la capacidad de darle importancia a lo que de verdad la tiene , a no hacer una tragedia de nada, a ser positiva. A no saber, que es la envidia. De ella he aprendido, que las casas tienen que estar bien iluminadas y calentitas si no , nunca sera*n acogedoras. Tambie*n he aprendido que la amabilidad es una virtud fundamental que hay que intentar hacer sentir bien, a las personas que nos rodean y que con educacio*n y buenas formas se llega a cualquier parte. Que hay que tener voluntad y no ser perezosa. De mi madre, he aprendido a ser feliz" este ha sido el texto tan emotivo que ha compartido con sus seres queridos.

Lourdes Montes se ha desahogado por redes sociales y se ha abierto en canal con todos sus seguidores para que le conozca mucho más. Está claro que está viviendo en un momento muy especial de su vida y prueba de ello es la felicidad que derrocha en cada una de sus publicaciones.