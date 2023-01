Lourdes Montes se sonroja tras los halagos de su marido, Francisco Rivera

MADRID, 28 (CHANCE)

Francisco Rivera se ha dejado ver estos días en SIMOF, donde ha desfilado la colección de su mujer, Lourdes Montes, y por supuesto ha apoyado a ésta en su faceta como diseñadora. El torero se mostraba de lo más orgulloso ante el esfuerzo y trabajo que ha llevado a cabo la madre de sus hijos y aseguraba que a pesar de ser una desconocida para muchas personas, tiene un talento inigualable.

"Hoy es un día importante, un día grande para ella" nos comentaba Fran y aseguraba que Lourdes y su equipo "han trabajado tanto, como yo estoy en casa y yo lo veo, la verdad que han trabajado con una pasión y con una ilusión". El torero además aprovechaba para deshacerse en halagos a la hora de hablar de ella y exponía que: "Lourdes es una gran desconocida, no sabéis quién es Lourdes. Lourdes tiene una fuerza y una capacidad de todo, que es increíble. Es una mujer maravillosa, en todos los aspectos. Aparte, orgullosísimo y la verdad que imagínate. Feliz de estar aquí".

Minutos más tarde, Europa Press le preguntaba en exclusiva a Lourdes sobre estas bonitas palabras de su marido y lo cierto es que nos quedábamos muy sorprendidos porque la diseñadora se sonrojaba al escucharlas. De lo más natural, la diseñadora le restaba importancia asegurando que Fran no ha sido objetivo: "Quizás no es objetivo, no es objetivo".

La mujer del torero ha participado un año más en SIMOF, pero esta vez como jurado del premio a jóvenes diseñadores y ha sido una experiencia "increíble, increíble. Cada año nos cuesta más decidirnos por el ganador, es difícil porque son todos fantásticos". La diseñadora, muy orgullosa, nos ha desvelado que cree que la moda flamenca se ha hecho ya un hueco en España: "Absolutamente, solo hay que ver la semana de SIMOF todo lo que implica y la repercusión que tiene".