Lourdes Ornelas avisa a Lydia Lozano: "Están en manos de abogados. Tengo todas las pruebas"

MADRID, 25 (CHANCE)

Lourdes Ornelas sigue, una semana después, en el centro de la polémica después de sus declaraciones en la revista "Lecturas". La madre de Camilín señaló directamente a Lydia Lozano de haberla engañado, recomendándole un despacho de abogados para gestionar la herencia de Camilo Sesto que, según la mexicana, habrían cobrado 400.000 euros por una gestión que no supera los 2.500.

Tras las medidas legales que han anunciado tanto Lydia Lozano como el buffete de abogados por estas explosivas declaraciones, la madre de Camilo Blanes reaparece tranquila y asegura no tener "miedo" porque sostiene que posee "pruebas de todo" lo que ha dicho.

Lourdes confiesa que con Camilín las cosas van "muy bien" y zanja rotunda los rumores de mala relación con su hijo: "no, para nada, hay buena relación". La ex de Camilo Sesto, que ha cambiado de opinión en tan sólo unos días, asegura ahora que su hijo no necesita ponerse en manos de un especialista para superar sus adicciones: "No, él está muy bien".

Contundente, Lourdes Ornelas afirma que quizás denuncien a los abogados que llevaron el tema de la herencia del mítico cantante: "están en manos de abogados". La madre de Camilín asegura rotunda que no tiene "ningún miedo" a posibles demandas y que se ve delante de un juez dando explicaciones acerca de sus polémicas declaraciones: "Tengo todas las pruebas"

