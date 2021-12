Lourdes Ornelas desmiente que hayan robado en casa de su hijo

MADRID, 4 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de Camilo Blanes estos días después de que se filtrase la noticia de su ingreso hospitalario. Son muchas las personas que han mostrado su preocupación por el estado de salud del hijo de Camilo Sesto, ya que aseguran que desde que falleció el padre se han acentuado sus malos hábitos y ha llegado a un extremo que jamás pensaron que llegaría.

Además, mientras el joven permanece en el hospital, también ha salido la noticia de que le han entrado a robar en la casa que heredó de Camilo Sesto, una información que nos sorprendía porque se podrían haber llevado de la casa objetos muy valiosos.

Europa Press Reportajes ha podido hablar en exclusiva con Lourdes Ornelas y ¡atención! porque desmiente que hayan robado en casa de su hijo: "No, no ha habido ningún robo" y en cuanto a las cámaras que han puesto en la vivienda, asegura que: "Simplemente se pusieron por seguridad".

La madre de Camilín nos asegura que muchas de las informaciones que se están dando no son ciertas: "Pero va todo bien, no han robado en la casa y mucho delo que sale no es verdad, ¿vale?". En cuanto a si su hijo saldrá de la UCI, Lourdes nos comenta que:"No, pero está bien, va bien... todo va bien, muchas gracias".