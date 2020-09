Lourdes Ornelas se "disculpa", a su manera, con Lydia Lozano

MADRID, 14 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de las duras declaraciones de Lourdes Ornelas acusando a Lydia Lozano en una exclusiva en la revista "Lecturas" de haberla engañado. Y es que, según la mexicana, la colaboradora de "Sálvame" le habría recomendado un despacho de abogados para que su hijo Camilín gestionase la herencia de Camilo Sesto y, este bufette, les habría "estafado". Así, según Lourdes, los letrados habrían cobrado 400.000 euros por un trámite de 2500, y Lydia se habría llevado dinero por hacer de intermediaria, engañando así a la que era su amiga hace muchos años.

Tanto la periodista como el despacho de abogados tomaban medidas legales en contra de la ex de Camilo Sesto por realizar estas polémicas declaraciones. Lourdes, lejos de retractarse, guardaba un tenso silencio. Hasta ahora. Y es que, con motivo de la emisión del especial de "Hormigas Blancas" dedicado a la figura del cantante de Alcoy, la madre de Camilín se ha disculpado, a su manera, con Lydia Lozano.

La mexicana ha hablado con total naturalidad de la colaboradora, asegurando que es la "clase de persona que le gusta a Camilo y fueron amigos". "Me llevo bien con ella. Siento que la utilizaron. No actuó con maldad. Yo la llamé para que me ayudara con el billete de mi hijo cuando murió Camilo para que mi hijo viniera a España. Ese favor se convirtió en una pesadilla. Fueron muy listos y nosotros muy confiados. He roto con esos abohados. Yo creo que Lydia no se ha llevado nada", ha declarado, dejándonos boquiabiertos.

Y es que, tras lo dura que se mostró con Lydia, ahora se disculpa y confiesa que le gustaría hablar con ella para pedirle perdón en persona: "Cuando me enojo digo cosas. Me he pasado y me gustaría que me escuchase. Le puedo contar las cosas como son y me entendería perfectamente".

Un perdón a medias que no ha tenido respuesta por parte de Lydia Lozano. Y es que la periodista, presente en el plató de "Hormigas Blancas", ha asegurado muy seria que "no voy a hablar" y ha invitado a Lourdes "a que recoja el burofax de mi abogada".