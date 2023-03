Lourdes Ornelas sale al paso tras los preocupantes rumores sobre el estado de salud de Camilo Blanes

MADRID, 21 (CHANCE)

Preocupación en torno al estado de salud de Camilo Blanes. Desde que el pasado mes sufrió un complicado episodio que obligó a un helicóptero del SUMMA a personarse en su vivienda de Torrelodones y por el que estuvo varios días ingresado en un hospital de Madrid, son contadas las ocasiones en las que hemos visto al hijo de Camilo Sesto.

Su no participación en la serie sobre su padre que está preparando Atresmedia, 'Camilo Superstar' -en la que en un principio se especuló con que podría dar vida al inolvidable cantante por su parecido físico- y las declaraciones de su madre, Lourdes Ornelas, al diario 'El Español' confesando que Camilín "sigue luchando", que está "fuerte y decidido" a superar sus malos hábitos y que se encuentra "muy bien tratado" por los profesionales que se encargan de él han desatado todos los rumores.

En las últimas semanas se ha asegurado que el hijo de Camilo Sesto estaría "incomunicado" y "vigilado las 24 horas" por su madre para evitar que recaiga en las adicciones que tantos problemas le han provocado desde el fallecimiento de su padre el 8 de septiembre de 2019, cuando, heredero de una gran fortuna, se instaló en la mansión del recordado cantante en Torrelodones y comenzó a protagonizar diferentes escándalos que ha puesto su salud y su economía en riesgo.

Consciente de la preocupación por Camilín, Lourdes Ornelas ha reaparecido con un mensaje tranquilizador, asegurando que a pesar de su desaparición del panorama público su hijo se encuentra "muy bien". "Me da mucha pena que estén aquí haciendo tiempo pero está muy bien todo, él está bien" ha insistido, desmintiendo así que el artista atraviese por un nuevo bache de salud.

Sin confirmar si Camilo está implicado en los preparativos del museo de Camilo Sesto en su localidad natal de Alcoy -cuya apertura se desconoce por el momento- y si ha participado de algún modo en la serie que Atresmedia está rodando sobre su padre, Lourdes sí ha querido aclarar que joven no protagonizará la ficción "porque está un actor buenísimo". "Además sale un primo de él" ha añadido, dejando entrever que sí están al tanto de todo lo que rodea a 'Camilo Superstar' aunque, como reconoce, "no nos han avisado" para participar en el proyecto.

Incómoda y apurando el paso, la mexicana ha querido dejar claro que su relación con su hijo es muy buena aunque ha dado la callada por respuesta a los rumores de que estaría 'incomunicado' y solo podrían acceder a él ella y su novia María, con la que ha retomado su relación en los últimos meses.

Por último, y sin revelar cuándo podremos ver de nuevo a Camilín, Lourdes ha desmentido otro de los titulares que ha protagonizado su hijo recientemente. Y es que como ha asegurado con un "no, no, para nada", el cantante no se está planteando escribir su autobiografía.