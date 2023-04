Lourdes Ornelas, sobrepasada por el deterioro de Camilo Blanes y escoltada por su abogada: "Voy a llamar a la policía"

MADRID, 28 (CHANCE)

Máxima preocupación en torno al estado de salud físico y mental de Camilo Blanes. El hijo del desaparecido Camilo Sesto lleva días publicando fotografías suyas en redes sociales que reflejan su evidente deterioro y su madre, Lourdes Ornelas, ha confirmado en el programa 'Fiesta' que está "en modo autodestrucción y su vida corre peligro cada día".

"Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Está en su peor momento. Esta enfermedad es muy cruel, pero es adulto y no se puede hacer nada" se ha lamentado, confesando que ha llegado al punto de no conocer a su hijo, con el que ya no puede hablar: "Desconozco a esta persona. No me deja entrar en su casa, me dice que es su vida. Nunca había llegado a este punto de incosciencia".

Desesperada, la mexicana intenta encontrar la manera de ayudar a Camilo y este jueves se reunía con su abogada en el centro de Madrid, quizás para informarse de las posibilidades que tiene de inhabilitar a su hijo y conseguir que ingrese en un centro para rehabilitarse y superar las presuntas adicciones que le han hecho caer en una espiral de deterioro y autodestrucción que no hace más que empeorar con el paso de los días.

Superada por la situación, Lourdes ha evitado pronunciarse sobre las impactantes imágenes que Camilín ha compartido en sus redes sociales, mientras su abogada, muy enfadada y actuando como si de su escolta se tratara, ha tratado de impedir el trabajo de la prensa -que lo único que hacía era preguntar en la calle a un personaje público que se encuentra en el punto de mira por la salud de su hijo- amenazando con tomar medidas legales: "Os vamos a denunciar por acoso. ¡Déjenos en paz, por favor váyase! Vamos a llamar a la policía. Esto no es noticia, esto no es un plató de televisión, váyase usted" ha repetido en varias ocasiones mientras a su lado, cabizbaja e incapaz de articular palabra, caminaba la mexicana.