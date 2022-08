Lowi lanza una oferta de 300 Mbps de fibra y 20 gigas de móvil

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Lowi ha anunciado el lanzamiento de una oferta para sus clientes de fibra a 300 megabits por segundo y dos líneas móviles con 20 gigas cada una por un precio de 36,90 euros al mes, según ha informado la empresa en un comunicado.

Desde la compañía telefónica han explicado que esta oferta permite a sus clientes disfrutar de una "gran cantidad" de gigas para que puedan acceder a Internet "sin preocupaciones". Además, este precio no tiene fecha fin para todos aquellos que contraten la tarifa durante el periodo promocional y es compatible con la actual oferta de líneas adicionales de la operadora.

De esta manera, los clientes podrán añadir hasta un máximo de tres líneas adicionales, pudiendo elegir entre líneas con llamadas ilimitadas y 5 gigas por 2,95 euros al mes, líneas con llamadas ilimitadas y 15 gigas por 5,95 euros al mes, o línea con llamadas ilimitadas y 25 gigas por 9,95 euros al mes.

Asimismo, Lowi ha destacado que esta oferta permite mantener "todas las ventajas" en todas las tarifas, ya que se pueden acumular y compartir los gigas no consumidos. "Esta oferta no tiene ataduras y el precio final no varía", han apuntado.