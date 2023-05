LSB-USO exige "salarios, vivienda y cuidados para vivir" y pensiones para una jubilación "digna"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El sindicato LSB-USO ha reclamado este lunes, 1º de Mayo, en Bilbao "salarios, vivienda y cuidados para vivir" y pensiones que permitan una jubilación "digna".

En su intervención en el acto convocado por el sindicato en Bilbao para celebrar el 1º de Mayo bajo el lema "Salarios para vivir, no para sobrevivir", el secretario general de LSB-USO, Jon Quintana, ha señalado que "los trabajadores y sus salarios tienen que hacer frente a una alimentación que ha subido el 16%, una luz que ha aumentado un 20% su precio y una gasolina disparada".

"Unos salarios que no permiten ahorrar ni calentar la casa como queremos, ni pagar unas vacaciones", ha denunciado, para afirmar que "hoy tenemos unos salarios para sobrevivir, mientras muchas empresas registran beneficios récord".

Según ha advertido, "no es un problema de riqueza, de crisis o de economía hundida", sino "un problema de igualdad, de mal reparto de esa riqueza o beneficios". "Es un problema de las grandes corporaciones y patronales que se sientan a negociar con un no a subir salarios, a no repartir beneficios con los trabajadores", ha insistido Quintana.

Por ello, ha reclamado "la recuperación salarial, unos salarios para vivir", pero, según ha subrayado, "no solo salarios", sino también "una vivienda para vivir, un techo digno, con su energía, su nevera llena, su hucha para imprevistos" y también "cuidados para vivir, para los dependientes, para los mayores y para los niños", así como "pensiones que permitan una jubilación digna y trabajos con los que llegar a fin de mes y poder vivir".