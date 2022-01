Luc Loren se queda sin su papel principal en los Premios Feroz

MADRID, 29 (CHANCE)

A las 19:30h de la tarde de este sábado comenzaban los Premios Peroz, una de las primeras citas cinematográficas del año en la que grandes estrellas de nuestro cine se dejaban ver por la alfombra roja... Sin embargo, una noticia de última hora ha tenido que trastocar algunos detalles que estaban previsto para la tarde-noche de estos premios.

Se trata del influencer Luc Loren, el encargado de realizar el directo en redes sociales desde el photocall y entrevistar a algunos de los galardonados, quien ha avisado a sus seguidores de Instagram de su contratiempo. El joven ha tenido un problema de salud que le ha impedido estar en estos premios que van a dar tanto que hablar y se ha mostrado de lo más apenado.

"No sabéis la pena que me da decir esto porque me hacía mucha ilusión ir a los Premios Feroz. Iba a entrevistar a los invitados en directo en el photocall y posteriormente a algunxs de los galardonados, pero por motivos de salud he tenido que cancelar mi viaje de esta mañana" aseguraba a través de sus redes sociales.

Además, añadía una fotografía en la que podíamos ver su brazo izquierdo con una vía puesta y establecía el siguiente texto: "He pasado una noche horrible con el estómago por una infección bacteriana y he tenido que venir a urgencias, pero ya estoy fuera. Todo bien". De esta manera, el influencer ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que ya se encuentra bien, por lo que entendemos que no se trata de algo grave.