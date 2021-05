Luce tu mejor rostro con el maquillaje más respetuoso con el planeta

MADRID, 20 (CHANCE)

Últimas noticias

Qué importante es tener un maquillaje que siempre nos salve de todas las imperfecciones que podamos llegar a tener y con el que nos sintamos tan a gusto como si no lleváramos nada. Clarins presenta una serie de productos de maquillaje pensados para las más jóvenes y todos los tipos de tez, fáciles de usar y cómodos para llevar en el bolso... ¿qué más podemos pedir?

Se trata de un cóctel de activos ya que están compuestos de extractos de plantas y de frutas, son divertidos y tienen unos colores llamativos para estas fechas del año, con unos formatos ingeniosos y lo mejor de todo es que son vegan friendly y healthy. Además, la marca reduce los residuos gracias a estos formatos inteligentes con los que no desperdiciaremos nada al usar la dosis exacta.

El vídeo del día Hospital 12 de Octubre descubre nuevo mecanismo de transmisión del Covid

5 indispensables a los que no podrás resistirte y que se convertirán en tu mejor aliado durante este verano.

Para las más aficionadas a llevar colorete, te presentamos 'My little blush' de textura cremosa y confortable que te proporcionará un efecto de buena cara con el que conseguirás sacarle una sonrisa a todo aquel que hable contigo.

Si por el contrario desean conseguir una luminosidad extraordinaria en la piel, 'My shimmer drops' se fundirá en tu piel ofreciendo el resultado que esperabas con tan solo unas gotas aplicadas en los pómulos, tabique de la nariz y en el arco de cupido. Gracias a su textura ligera, fina y no pegajosa se impregnará en tu piel ofreciendo un resultado homogéneo

¿Quiere realzar tu belleza natural? lo primero que deberás destacar serán tus cejas, que ya sabemos que son el elemento clave para tener una mirada intensa y qué mejor que 'My perfect eyebrow kit' con el que podrás lucir unas cejas tupidas, unificadas y estructuradas en un solo paso. Además, tendrás dos tonos de polvos compactos especiales y su highlighter para atraer a todas las demás.

Y por último y no menos importante, nuestros labios... Con 'My sweety balm' nutrirás tus labios de un bálsamo revelador de color que les aportará un aspecto liso y lleno de luminosidad rosada. O, si eres más de gloss, no te puedes perder 'My lovely gloss' con una textura ligera de acabado brillante ultraluminoso con el que tus labios serán irresistibles.

5 productos que se volverán irresistibles e indispensables en tu rutina diaria... todos ellos enriquecidos con extractos de baja de goji, manteca de cacao, aceite de arándano rojo y aceite de nuez de coco para una óptima eficacia y máximo placer. Luce tu mejor rostro este verano.