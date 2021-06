Lucena (Aena) no ve sentido en crear una nueva terminal en Barcelona sin aumentar los vuelos

Defiende que la ampliación se puede hacer si se justifica bien como "razón de primer orden"

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha asegurado este martes que no tendría sentido aumentar el número de terminales, con la creación de una T1 satélite, sin aumentar a la vez el número de vuelos de la infraestructura: "Si no aumentáramos los vuelos no tendríamos motivos para hacer la nueva terminal".

Así lo ha señalado este martes en un encuentro telemático del Forum Empresarial del Llobregat, ante la consideración de crear solamente una nueva terminal sin aumentar la frecuencia de operación del aeropuerto barcelonés.

Ha explicado que si el aeropuerto llenara todas las horas valle podría aumentar su capacidad más allá del límite actual de 55 millones de pasajeros, aunque ha advertido de que esto no permitirá convertir la infraestructura en un 'hub' intercontinental, que es lo que se quiere conseguir con la ampliación de 500 metros de la pista de despegue --la más próxima al mar--.

"El aeropuerto necesita siempre estar sobrado de capacidad porque hay una serie de horas al día en que los vuelos de alimentación de los vuelos de largo radio son tan acaparadores, que aunque no esté lleno, el aeropuerto va al máximo de su capacidad", ha añadido.

Lucena ha concretado que con la ampliación quieren conservar al uso segregado de las pistas a través del alargamiento de esta última unos 500 metros hacia el norte para pasar de 80 a 90 operaciones por hora, ya que los grandes aviones podrían despegar desde la misma --actualmente lo hacen desde la otra porque es más larga--.

Ante el hecho de que este alargamiento supone recortar La Ricarda, un espacio natural protegido de alto valor ambiental, Lucena ha sostenido que lo que hay que hacer es "justificar muy bien" esta ampliación como "razón de primer orden" y llevar a cabo compensaciones ambientales que restauren la invasión del área protegida.

Por ello, ha explicado que Aena contempla compensar las 27 hectáreas de interés comunitario afectadas por el alargamiento de la pista con la suma de otras 280 en el sur del aeropuerto.

"Si justificamos bien las razones del impacto del aeropuerto de Barcelona y hacemos las compensaciones ambientales esta modificación, no tengáis duda de que se puede hacer", ha añadido Lucena.

PROPUESTA DEL GOVERN

Lucena también ha señalado que el Govern hace días que estudia la posibilidad de ampliar la zona protegida, y ha dicho que se puede conjugar perfectamente con las intenciones de Aena.

"Es muy posible que haya intersección en lo que quiere hacer el Govern y la iniciativa de Aena, las veo compatibles y que harán que el espacio protegido del Delta del Llobregat sea más extenso y de más valor ambiental y ecológico una vez esté todo puesto en marcha", ha señalado.

Ha explicado que hay una parte de la zona protegida que pueden ser campos de cultivo e incluso zonas particulares, porque la zona protegida es un concepto bastante amplio: "La zona protegida incorpora terrenos de todo tipo".

Sobre la aprobación necesaria de la Comisión Europea (CE), la directora del aeropuerto de Barcelona, Sonia Corrochano, ha señalado que lo que valora el organismo comunitario es la propuesta que tenga mayor consenso en el territorio.

Por ello, ha señalado que deben hablar con la Generalitat, restaurar los hábitats y buscar dónde llevarla a cabo: "Ahora hemos hecho una primera propuesta por hablar, tenemos que ver donde pensamos que se reproducirá de mejor manera"

NÚRIA MARÍN

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, que ha abierto el acto, ha defendido la ampliación del aeropuerto de Barcelona para que éste se convierta en un 'hub' intercontinental que atraiga empresas globales, genere riqueza y salarios altos: "Queremos estar en este mapa aeroportuario mundial".

Para la también presidenta de la Diputación de Barcelona, la ampliación del aeropuerto barcelonés puede ser un gran ejemplo de reactivación y ha señalado que el reto es que esta ampliación suponga que el sistema de espacios naturales sean más y mejores, además de garantizar que no se incrementen los problemas de impacto acústico.

Por todo ello, considera que lo que necesita este proyecto es diálogo, así como liderazgo, y ha sostenido que el nuevo Govern "debe ser capaz de posicionarse favorablemente ante este proyecto y hacer sentar en la mesa de este diálogo a quien esté a favor y quien esté en contra. Es una cuestión de país".