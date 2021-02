Lucía se besa con Carlos y hace sonar la alarma de la tentación

MADRID, 18 (CHANCE)

Lucía, que ha sido una de las concursantes que peor lo ha pasado en los primeros días en 'La isla de las tentaciones', parece que se ha soltado la melena y por primera vez ha mirado por ella y por su felicidad. Tal ha sido el golpe de realidad que ha tenido con Manuel que, después de ver las imágenes de su chico besándose con Fiama a todas horas, se ha dado un 'pico' con Carlos sin pensar en las consecuencias.

En realidad ella es libre de hacer y deshacer y no tiene por qué rendir cuentas a nadie porque en las imágenes podemos ver como está de broma con él, alrededor de todos los concursantes del programa, y que no hay un sentimiento de por medio. Tanto es así que al día siguiente no se levantó de la cama y no pudo ir a la cita con Carlos... algo que le comió la cabeza pasadas las horas porque sabía que era un feo que no se merecía, ya que siempre se ha portado muy bien con ella.

Manuel por el contrario parece que Lucía ya ha quedado en el pasado. No es que no piense en ella, es que el concursante se pasea por el reality como si hubiese ido desde el primer momento soltero, ya que no se separa de Fiama ni un solo momento y en vez de conversar, parece que los besos son su lenguaje.

Una pareja que, nos adelantamos a lo que pueda ocurrir, se ve que está rota y que en ningún momento parece que vayan a arreglar todas las diferencias. De hecho, Manuel ya ha confesado que quiere seguir adelante con Fiama y ver qué pasa.