Lucía defiende su amor por Isaac y lanza una clara advertencia a Marina: "Si mientes responderé"

MADRID, 14 (CHANCE)

Sin poder ocultar su ilusión por Isaac Torres tras varias semanas de relación, Lucía estrena su propio canal de 'Mtmad', 'Para mí' y más clara que nunca habla de su paso por 'La isla de las tentaciones', de su amistad rota con Marina y de su amor por Lobo, que no duda en defender con uñas y dientes, lanzando un mensajito a todos aquellos que la han criticado por este affaire que dejó a todos los fans del reality boquiabiertos.

Así, desde la habitación de Isaac en Barcelona, Lucía ha confesado que comienza esta aventura, en la que se va a "abrir al 100%", con mucha ilusión y feliz porque por fin va a poder hablar de su vida "sin que nadie me interrumpa, me pise o diga mentiras o cosas que no son" (¿mensajito a Marina?).

Desvelando que mide 1,57 metros y que pesa 48 kilos - algo que le preguntan muy a menudo - Lucía ha contado que si fue a 'La isla de las tentaciones' es porque a su exnovio, Manuel le hacía "mucha ilusión". "Fue lo que me empujó, aunque luego estaba contenta con la ir a la isla", ha afirmado, asegurando que no se arrepiente para nada de su participación en el reality a pesar de haber supuesto el fin de su relación con el gaditano tras tres años de amor.

A pesar de lo mal que lo pasó durante el concurso por las traiciones de Manuel primero con Estefani y después con Fiama, y confesando que durante el avión de regreso "estaba en estado de shock, como si nada hubiese pasado y hubiese sido como un sueño", Lucía ha señalado que los meses que pasaron antes de la emisión del programa fue una temporada "de adaptación que me vino muy bien". "Una vez que empezó a emitirse estaba totalmente recuperada y me reí muchísimo viendo el programa", ha afirmado, añadiendo que "no me afectó para nada lo que hizo Manuel porque ya lo tenía superado. Me alegro enormemente de haber ido a la isla. Soy muy feliz".

Consciente de que la gente quiere saber como es su relación actual con Marina, Lucía desvela que ahora mismo "es totalmente nunca" y aprovecha para mandar un recadito a su examiga, advirtiéndole que como siga mintiendo ella empezará a hablar: "Alguna de las cosas que ella ha dicho son mentira absoluta. No quiero hablar mal de ella, no quiero hablar de ella directamente. Pero cuando ella dice que me vengo de Madrid del debate y la llamo llorando es totalmente falso. No me vine llorando y si lloro a la que menos llamo es a ella para llorar. No voy a hablar de ninguna persona siempre y cuando me respeten, no voy a contar la vida de nadie, pero si dicen algo que no es verdad lo voy a desmentir y voy a hablar de la persona que haya dicho esa mentira. No quiero hablar mas de ella porque para qué". "No quiero ver las cosas que ha dicho Marina, no quiero envenenarme. Pero me llegan", afirma.

Sin poder ocultar que su felicidad es gracias a su incipiente relación con Isaac, Lucía confiesa que su 'historia' va "súper bien. Es séper buena, nos seguimos llevando muy bien, aunque todavía no puedo ponerle nombre a nada".

"Estoy contenta de lo que estoy haciendo. Me lo pensé mucho, no me arrepiento de nada. Soy totalmente feliz", ha asegurado la gaditana, comentando que "lo único malo" de su relación "es que hay muchas personas detrás malmetiendo tanto a él como a mí, pero aprendemos un poco a no hacerles caso".

Defendiendo a Lobo, Lucía ha asegurado que "yo me dedico a ver lo que me demuestra y me dice, y con eso me voy a quedar porque si hiciese caso a lo que la gente me está diciendo ni nos hablaríamos. Él nunca me ha mentido, nunca me ha engañado y con eso me quedo".

Entre risas, la ex de Manuel se ha pronunciado sobre la polémica y comentada canción de Isaac - que ha desatado numerosas críticas - confesando que "cantante no es pero si le hace ilusión...". "A mí la canción me gusta, es graciosa".

Por último, y revelando que lleva mal las críticas, Lucía ha pedido a sus haters que no le vuelvan a decir más que es "una traidora, una mala amiga o igual a Manuel" por su relación con Isaac, porque "ya me he enterado", asegurando que seguirá subiendo cosas con el tentador a redes sociales y dejando claro que "a quien no le guste que no mire".