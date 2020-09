Lucía Dominguín reaparece y defiende a su hermano, Miguel Bosé

MADRID, 11 (CHANCE)

Lucia Dominguín ha roto su silencio por primera vez y ha hablado abiertamente sobre la polémica que se originó tras las sorprendentes declaraciones de su hermano, Miguel Bosé, sobre el uso de la mascarilla y de lo que pensaba acerca de la pandemia del Covid-19. Lo cierto es que la hermana del cantante ha sido muy respetuosa y no se ha querido meter de lleno, escapando así de la polémica sin hacer ruido alguno.

Sobre las declaraciones de su hermano, Lucía Dominguín ha querido disparar tiros al aire y nos ha contestado: "¿Qué hizo? Es que no tengo ni idea, ¿sabes qué pasa? que no estoy conectada con nada de lo que es el mundo exterior, no te puedo hacer ningún comentario y si tuviera algún comentario, me lo quedaría para mí, gracias".

Aunque de este tema no ha querido hacer ninguna declaración, sí que ha confesado que Miguel Bosé le ha dado algún consejo para su nueva etapa como concursante en Masterchef Celebrity: "Nada, que me quiere". Y es que se ha mostrado de lo más parca en palabras, pero sí que nos ha confesado que su hermano se encuentra estupendamente tras su espantada en redes sociales: "Él está genial".