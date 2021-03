Lucía y Manuel se ven las caras tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones'

MADRID, 15 (CHANCE)

Tras haber protagonziado una de las ediciones más vistas de 'La Isla de las Tentaciones', Lucía y Manuel hablan por primera vez en directo después de su 'hoguera de confrontación' en la que Lucía le dejó bien claro al que fuera su pareja que ya no forma parte de su vida. Impasible ante las súplicas de un abrazo de su ex pareja, la concursante se mostró fuerte en ese encuentro que meses más tarde recuerda: "Sorprendentemente para mí, por dentro estaba como por fuera, yo misma me sorprendí, no sentía ni frío ni calor, nada" explicaba Lucía en el Debate. Por su parte Manuel reconoce que volvería a correr detrás de ella una y mil veces más: "Para mí va a ser una de las personas más especiales de mi vida, la quiero y la querré siempre, yo soy de hacer las cosas por momentos y en ese momento quería abrazarla y darle un beso. Volvería a hacerlo una y mil veces, no se me caen los anillos por ir detrás de la gente".Aunque la frase de 'Manué la manita ralajá' se ha convertido en una de las más representativas de esta edición, Manuel explica que para él no tiene tanta gracia como para el resto de seguidores del programa: "Yo estaba muy acostumbrado a que me pegara esos cortes delante de la gente, me dejé llevar y fui yo, actué con el corazón y me dejé llevar, con mis defectos y virtudes, pero fuí yo"."Mi paso por la isla me ha servido para confiar más en mí y para darme cuenta de que no todos los hombres son iguales" ha contestado Lucía más fuerte que nunca a la pregunta de Terelu Campos sobre qué ha aprendido de su paso por el programa.Asegurando que ahora se encuentra "mejor que nunca", Lucía reconoce que hubo momentos durante el concurso que lo pasó realmente mal, tanto es así que incluso pensó en volver a España sin hablar con Manuel: "Hubo muchos momentos en los que quise marcharme para mi casa sin pasar por la hoguera, mencionaba mucho a mi madre y solo quería mi tranquildiad".Con las dudas sobre si Lucía sintió algo más que una amistad por Lobo durante su paso por la isla, la joven responde con total sinceridad al respecto dejando claro que no: "Yo en todo momento digo la verdad, no veía más allá de una amistad, me apoyó mucho, yo sentí que lo quería mucho y así lo demostré. Yo no sentía que yo quisiera nada con él".

