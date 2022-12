Lucía Pariente, clara y concisa ante la polémica entre Jorge Pérez y su hija Alba Carrillo

MADRID, 1 (CHANCE)

Desde el sábado pasado no hemos podido despegar los ojos de la pantalla de televisión cada vez que se trata el tema del 'affaire' entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Y es que cada día que pasa, sabemos nuevos datos de la famosa noche que vivieron los dos colaboradores el viernes pasado en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn.

Este jueves, Alba ha asegurado en 'Ya es mediodía' que la tensión sexual con Jorge, la resolvió, pero no ha entrado en más detalles. De esta manera, cada uno es libre de pensar qué ocurrió entre ellos, pero lo cierto es que está claro que entre ellos hubo algo más que lo que pudimos ver en los vídeos de aquella noche.

Hemos podido hablar con Lucía Pariente sobre la trama que protagoniza su hija con el exguardia civil y se ha mostrado indiferente a todo lo que se está diciendo: "Ya sabes aquello de 'no sabe, no contesta'. Lo siento".

Pariente nos ha asegurado que no le ha preguntado a su hija por el tema: "¿De verdad que si tú tuvieses a una mujer de 36 años le preguntarías nada? A mi qué me importa". Sobre lo que sí que se muestra sorprendida Lucía es ante la pregunta de si Alba está mal por lo ocurrido: "¿De verdad la veis mal?".

En cuanto a los comentarios de su hija Alba en las que asegura que no entiende por qué le está cayendo a ella toda la responsabilidad, Lucía bromea: "Yo lo siento, soy católica y practicante, pero el catecismo no me lo trago". De esta manera, la madre de la colaboradora ha querido quitar importancia al tema y se ha mostrado tan sincera y clara como siempre ha hecho en los medios de comunicación.