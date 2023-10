Lucía Pariente tiene buenas palabras hacia Fonsi Nieto

MADRID, 7 (CHANCE)

Alba Carrillo ha roto su silencio y lo ha hecho publicando un libro con el que se abre en canal y habla abiertamente sobre todos los aspectos de su vida. Rocío Carrasco reaparecía en la presentación de 'lista para la vida' de su amiga junto a otros rostros conocidos como Estela Grande, Juan Iglesias, y los padres de la modelo, Carlos y Lucía Pariente.

Europa Press hablaba en exclusiva con Lucía y le preguntamos por el concurso que está haciendo Marta Castro en 'GH VIP', de lo que se mostraba un poco reacia a hablar porque nos confesaba que no está siguiendo esta edición.

Eso sí, al enterarse de que la concursante ha hablado de su relación con Fonsi, la madre de Alba nos comentaba que "voy a coger el legado que dejó Alba en su línea de la vida en 'Gran Hermano 7' ¿vale? Alba dijo 'es de mi familia' y si es de la familia de mi hija es mi familia".

De esta manera, Lucía nos dejaba claro que Fonsi es de su familia y que no hablará mal de él, a pesar de que tanto ella como su hija "hemos hablado de muchas personas que ha habido en nuestro camino, ¿vale? Pero es que él ha estado, es presente y un presente latente. Vamos, lo que necesite él y sus hijos".

Lo que también nos explicaba es que "Alba dijo en un momento dado que algo le había hecho daño porque es de su familia y de tu familia no te esperas que te falle" pero como Fonsi "sigue estando en la familia y es de nuestra familia yo no voy a decir 'tiene defectos', y yo y todo hijo de vecino".

Sin embargo, algún dardo sí que le lanzaba: "¿Que a lo mejor podría hacer más cosas? Bueno, a lo mejor hay que meterse en los zapatos del indio para entender al indio ¿vale? Yo no estoy Japón, Malasia y Reino Unido".

Como reservista ya jubilada, la madre de Alba opinaba sobre la estancia de la Princesa de Asturias en al Academia Militar: "Yo muy orgullosa de Leonor porque bueno, porque estamos viviendo algo que es distinto, no es un rey haciendo de militar, es una mujer haciendo lo que cualquiera puede hacer".

Por último, Lucía nos comentaba que 'Lista Para La Vida' es un libro que le llena de orgullo porque ha sido un camino "que he vivido con ella con lo cual es algo tan bonito que me cuesta leerlo porque me emociono y no me gusta emocionarme".