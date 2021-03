Lucía le planta cara a Lola: "Me has decepcionado"

MADRID, 4 (CHANCE)

El papel de Lucía ha sido muy criticado en esta última semana, de hecho se la ha tachado de falsa por no ser clara con Lola al haberse sentido decepcionada con ella por su affaire nocturno con Carlos... pero ¡atención! porque no habíamos visto una conversación que ha habido entre ellas y que no ha sido emitida hasta esta misma noche.

Lucía cogía a Lola en plena fiesta y le aseguraba que le tenía que decir una cosa porque no podía más: "Tú eras a la que más quería en esta casa y me he sentido decepcionado contigo, no me fío mucho de ti y me molestaría que le dieras la cita a Carlos" a lo que le contestaba su compañera: "Pero qué quieres que haga, es lo que procede".

Y es que Lola si ahora no le da la cita a Carlos, no tiene ningún tentador con el que tener ese momento especial porque están todos cogidos... pero para eso Lucía le ha dicho que se ande con ojo porque Carlos le va tonteando a ella también: "Tú tienes que ver qué hace tu tentación cuando tú no estás porque a mi me ha dicho cositas. A Carlos le da igual tú, yo, Claudia... espero que tú consigas lo que tu quieras".

Si hay algo que tiene claro Lucía es que no va a pensar ni en su novio, ni en nadie, porque se ha dado cuenta que nadie ha pensado en ella en el concurso a la hora de hacer nada: "Yo no voy a pensar en nadie después de lo que me han hecho Carlos y Lola".