Lucía Pombo desvela cómo se encuentra su hermana María tras el nacimiento de su hija Vega: "Está fastidiada"

MADRID, 22 (CHANCE)

Casi un mes antes de lo previsto, María Pombo y Pablo Castellano se convertían en padres de la pequeña Vega. La segunda hija de la popular pareja nacía mediante cesárea este lunes 19 de junio en el Hospital Universitario Quirónsalud de Pozuelo de Alarcón, y así lo anunciaba el orgulloso papá a través de sus redes sociales: "El improvisto más bonito de nuestra vida".

"Fue un parto un poco complicado y aunque están las dos bien, Meri se está recuperando de la cesárea y algun efecto secundario de la medicación" revelaba el arquitecto en Instagram, compartiendo las primeras imágenes de la recién nacida que, como explicaba, "es pequeñita y se está adaptando al mundo poco a poco".

Un nacimiento que ha llenado de alegría a toda la familia y sobre el que Lucía Pombo, hermana mayor de la influencer, ha hablado por primera vez en la presentación de 'Casa Atlántica' de Mar de Frades en Madrid. Un evento presentado por su marido, Álvaro López Huerta, en el que la piloto ha revelado con una sonrisa que "Vega es la cosa más bonita de la historia de la humanidad".

"María y Pablo hacen niños muy bien, son preciosos siempre. Perfectos, rubios, pelones, guapos, sanos. Es monísima, preciosa", ha añadido, explicando que aunque no ha podido verla demasiado "porque tengo bronquitis y he ido solo una vez y con mascarilla" su sobrina ha pesado 2,400 kg, "no ha ido a incubadora, así que todo bien".

En cuanto a cómo se encuentra su hermana, Lucía reconoce que está "un poco fastidiada, la verdad": "Habiendo tenido un parto natural, una cesárea no esperada*. no le ha sentado bien la medicación, no duerme por la niña... pero bueno bien".

Sin embargo, y como nos cuenta, por el momento no recibirá el alta hospitalaria porque aunque "de momento la esclerosis no la siente, que es una suerte", están controlando su enfermedad tras el parto. "Le están cambiando la medicación porque se frena cuando estás embarazada. Ahora la tienen que tener en observación porque le está sentando regular" ha desvelado, asegurando que aunque María está "encabronada porque no duerme, está muy feliz".

Con la llegada de Vega, Martín se ha convertido en hermano mayor a sus dos años y medio y, como asegura su tía, "se porta fenomenal sin su madre". "Todavía no es consciente que el trono lo ha perdido, pero es mi favorito y lo va a ser siempre. El primero, el más guapo, el rey" apunta divertida.

A pesar de que disfruta muchísimo con sus sobrinos, Lucía confiesa que ella por el momento no se ve siendo madre porque "quiero seguir volando". "Aunque me embarazan todo el tiempo, de momento no. Cuando sea madre mi pasión serán mis hijos, así que estoy parando para seguir volando pero no tardaré mucho" afirma.

Y como no hay dos sin tres, la piloto también nos ha hablado del gran momento personal que atraviesa su hermana Marta, que se casa con Luis Zamalloa -padre de su hija Matilda- el 21 de octubre: "Se está haciendo el vestido de novia, le está quedando de morir, le pega mucho y nos apetece" explica.

"Está excelente, guapísima y con una actitud muy diferente a la que vimos hace un tiempo. Yo las redes sociales lo utilizo para las cosas bonitas. Mis lágrimas y mis sufrimientos cuando mi madre está mala no lo cuento. Todo lo que muestro es felicidad y es verdad que no siempre es así, pero Marta es más sensible que yo y supo trasmitirlo y contarlo, y sé que ayudó a muchas personas" concluye, aplaudiendo la valentía de su hermana para hacer públicos en el pasado sus problemas de salud mental.