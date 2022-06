Lucía Pombo desvela cómo será su vestido de novia a diez días de su boda

MADRID, 16 (CHANCE)

Ilusionada y sin poder ocultar que atraviesa el momento más especial de su vida, Lucía Pombo cuenta los días para su boda con Álvaro López Huerta, con el que mantiene una sólida relación desde hace más de seis años. Una ceremonia que tendrá lugar el próximo 25 de junio en Segovia y de la que ahora la piloto, con la simpatía que la caracteriza, nos cuenta todos los detalles.

"No estoy nerviosa, estoy un poco estresada, pero creo que es lo normal. Soy tan organizada que creía que tenía todo bajo control y no" confiesa, asegurando que por suerte sus hermanas María y Marta la están ayudando mucho "con ideas que yo nunca hubiera tenido".

Acerca de su vestido, Lucía admite que le encantaría enseñarlo ya porque "es muy distinto a lo que la gente espera". "Es clasicón pero diferente. He querido hacer cosas que han surgido y ha salido un vestido rarísimo pero chulísimo" adelanta, confirmando que será de Inuñez Atelier pero guardando el mejor secreto de toda novia.

Ultimando los detalles del que promete ser el día más especial de su vida, la influencer apunta que será una boda "clasicona" y grande, ya que asistirán en torno a 250 invitados. "Mis hermanas me han ayudado a que sea amena, divertida, parecida a las bodas de ahora" afirma, destacando lo unida que está a su familia.

Y después de la boda, la luna de miel, que la piloto revela que "se ha construido a raíz de ver Café con Aroma de mujer y la Reina del Flow. Voy a buscarlos a todos" bromea, antes de contarnos cómo es su futuro marido: "Es la leche, me aguanta. He tenido la suerte de que él me acepta y me aguanta a mí con el carácter que tengo. Nos conocemos de toda la vida, mi padre presentó a sus padres".

Con María volcada en el pequeño Martín, de año y medio, y Marta esperando su primer hijo, Lucía desvela que "yo quiero ser madre de familia numerosa, quiero tener tres, pero he priorizado mi carrera. Es verdad que tengo 32 años, cumplo 33, en algún momento pronto tengo que ponerme. Pero de momento me gusta volar mucho".

¿El secreto del éxito de las Pombo? "La más desconocida" como ella destaca, lo tiene claro: "La normalidad en casa ha hecho que destaquemos y María es María, la gran hermana* tiene un algo especial que nosotras hemos seguido detrás y hemos creado una gran comunidad. La gente busca normalidad y somos una familia normal, cercana, unida*".

