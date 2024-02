Lucía Rivera desvela que sigue padeciendo ansiedad

MADRID, 8 (CHANCE)

En multitud de ocasiones, Lucía Rivera ha utilizado las redes sociales para hablar ante sus seguidores de sus inseguridades, preocupaciones o incluso de la importancia que tiene la salud mental. Algo que también trató en su libro, 'Nada es lo que parece', en el que además de hablar de aspectos personales, aseguraba haber sufrido maltrato.

Hoy, la joven ha decidido sincerarse públicamente y ha compartido una imagen en su perfil de Instagram en la que muestra su espalda llena de arañazos. Aunque aparentemente son leves, la modelo ha querido explicar que es fruto de la ansiedad.

"Hoy le decía a un amigo que cuando pienso que controlo mi ansiedad siempre sale por otro lado. Ahora me he dado por rascarme por las noches (sin enterarme) y armarme estas burradas en el cuerpo. La verdad que he tenido dos días complicados y así ha reaccionado mi cabeza. Y la verdad que en las fotos no se valora ni la mitad. Es cansado y desespera a veces. Os mando un abrazo a los que vivís con esto como yo" ha confesado en su storie.

No es la primera vez que Lucía hace referencia a la ansiedad que sufre y a los efectos que esto tiene en su físico, pero nunca antes había comentado que sufría de estos comportamientos inconscientes por la noche.

Aunque reconoció hace años que sufre de ansiedad, la hija de Blanca Romero también explicó que la terapia le había llegado a cambiar la vida y que desde que se trata su salud mental, su día a día es diferente. En este contexto, la joven sigue compartiendo este tipo de post para visibilizar este sentimiento.