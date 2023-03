De Lucía Rivera a Eduardo Navarrete, pasando por Jedet. Los famosos se pronuncian sobre la maternidad de Ana Obregón

MADRID, 30 (CHANCE)

Ana Obregón es la absoluta protagonista de la crónica social de nuestro país tras salir a la luz que el pasado 20 de marzo fue madre de una niña por gestación subrogada en Miami. Una maternidad que ha generado un debate sin precedentes y que ha desatado fuertes críticas por la edad tardía de la presentadora -tiene 68 años- y sus circunstancias personales, ya que muchos creen que ha decidido tener una hija por puro egoísmo y por intentar suplir así el vacío que dejó el fallecimiento de su hijo Aless Lequio en mayo de 2020.

El país se ha dividido entre los que apoyan a Ana y los que creen que ha actuado pensando solo en su bienestar y sin tener en cuenta que esa niña -que se llama Ana como ella- podría quedarse huérfana a una edad muy temprana.

Después de que rostros conocidos como Paula Echevarría, Georgina Rodríguez o Tamara Gorro se hayan manifestado a favor de la maternidad de la protagonista de 'Ana y los 7' a través de sus redes sociales compartiendo la portada del ¡Hola! -donde sale Obregón abandonando el hospital en silla de ruedas con su bebé en brazos- y añadiendo emoticonos de corazones, aplausos o 'enhorabuenas', ahora otros famosos como Lucía Rivera, Eduardo Navarrete, Jedet o Samantha Hudson se 'mojan' sobre la decisión de Ana de recurrir a la gestación subrogada para convertirse en madre a los 68 años.

"Ha sido muy fuerte esta noticia, me parece lo más. Yo soy 'team Ana' de toda la vida, muy fan de Obregón, así que todo lo que haga ella me parece muy bien. Me imagino el dolor y la soledad que ella habrá pasado y que esto le va a venir muy bien" ha confesado Eduardo Navarrete, reconociendo que lo que sí le ha chocado "es el momento de la silla de ruedas y la pulsera como de hospitalizada, porque eso es de vientre subrogado y parece que haya dado a luz ella".

"Me parece fenomenal, le va a venir muy bien y esa niña va a recibir tanto amor, tanto cariño y tantas cosas... que a mí me parece fenomenal de verdad. Yo 'team Ana'" añade el diseñador, muy crítico con los comentarios que la gente ha hecho en Twitter sobre la presentadora: "He leído tantas cosas macabras... la estaban comparando con 'El cuento de la criada'".

Lucía Rivera se ha mostrado más parca en palabras y ha sido a su llegada al evento que Aitana Ocaña ha tenido con sus fans en el centro de Madrid, 'Alpha House', cuando ha dejado claro que se muestra contraria al método que ha elegido Ana Obregón para ser madre porque "no estoy a favor de la gestación subrogada".

Un evento en el que ha coincidido con Jedet que, a pesar de caracterizarse por no callarse nada, ha confesado que con la maternidad de la presentadora "me voy a morder la lengua". "Este tema no me incumbe y no pienso hablar de él. Adiós bella" ha zanjado, dejándonos con las ganas de saber qué opina de la gestación subrogada.

Sin pelos en la lengua ha hablado sin embargo Samantha Hudson que, dejando claro que "estoy en contra de la gestación subrogada" ha evitado censurar a Ana Obregón: "Cada cual con su tema, si ella es feliz... Cada uno puede hacer lo que quiera otra cosa es que yo esté a favor de gastarte un dinero para que otra persona engendre tu bebe". "Tener hijos no es un derecho, ese un deseo, que sucumba alguien a tu deseo solo porque tienes dinero me parece explotación, pero bueno, qué no es explotación, en fin* yo no estoy a favor" ha añadido, explicando que ella no está en contra de la tardía edad de la presentadora -"las capacidades de cada uno las sabe cada uno"- sino de "la vía que ha escogido para tener un bebé".