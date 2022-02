Lucía Rivera nos habla de sus problemas de salud mental y cómo ha conseguido superarlos

MADRID, 16 (CHANCE)

Demostrando que es mucho más que la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera y una cara bonita que triunfa en el mundo de la moda, Lucía Rivera acaba de estrenarse como colaboradora del periódico 'La Vanguardia' con un artículo que está dando mucho que hablar y en el que aborda la importancia de la salud mental.

Valiente y sincera, la modelo desvela los problemas de ansiedad que sufre desde pequeña y con los que convivió, sin ni siquiera darse cuenta, durante años, hasta que la vorágine de trabajo en la que estaba inmersa provocó que su cabeza le dijese "¡basta, dame un respiro!".

"El cerebro es lo más importante en nuestro cuerpo, incluso hay estudios que certifican que, si nuestro cerebro está mal, no solo sufrimos nosotros, sufre nuestro cuerpo y también nuestro sistema inmunitario" explica Lucía en su debut como columnista, normalizando lo necesaria que es la ayuda profesional de psicólogos y psiquiatras para luchar contra la ansiedad y la depresión.

Una confesión tan valiente como aplaudida sobre la que nos ha hablado, EN EXCLUSIVA, una Lucía fuerte que revela que por fin está superando sus problemas de salud mental.

- CHANCE: Lucía, qué alegría volver a verte y ver tu nuevo trabajo, tu nuevo proyecto para que tú nos expliques.

? - LUCÍA: Nuevo no, voy mezclando. Ya sabéis que lo mío es la moda y no voy a cambiarlo pero me ofrecieron esto y, lógicamente, si puedo ayudar en algo, también lo voy a hacer para ayudar o transmitir lo que me importa y que no se me vea solo una cara bonita.

? - CH: Cuando uno tiene muchos seguidores en las redes, se habla mucho de la salud mental, que es de lo que tú has hablado. Se habla del acoso en las redes, que hay que denunciar.

? - LUCÍA: Bueno, yo creo que el acoso se podría quitar si pusiéramos todos el DNI al hacernos una cuenta de Instagram pero a lo mejor no interesa. No sé, no tengo ni idea, ojalá supiera más de eso.

? - CH: No te imaginas el bien que haces con tu artículo porque vas a ayudar a mucha gente, tus seguidores, mínimo.

? - LUCÍA: Ojalá, esa es la idea.

? - CH: Que llegues a la gente joven, gente no joven porque hablabas del caso de tu abuela.

? - LUCÍA: Hombre, al final, mi abuela es mi compañera, es mi mejor amiga. La llamo todos los días, tres horas diarias. Entonces, pues* lo escribí hablando con ella, lógicamente. No quería yo* ya sabéis que yo con lo personal soy muy tal y bueno, estoy muy contenta. Muchas gracias por preguntarme.

? - CH: ¿Qué te ha dicho tu madre?

? - LUCÍA: Están todos encantados: mi madre, mi padre, todos. Está todo muy bien.

? - CH: Todos, en nuestras parcelas, tenemos casos personales o de gente cercana con problemas de salud mental.

? - LUCÍA: Ahora mismo, los casos, como dice la OMS, están aumentando muchísimo. El COVID está pasando factura y ahora son muy jóvenes. Hay muchos suicidios y son jóvenes adolescentes, es la primera causa.

? - CH: Muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos pasando, sufriendo.

? - LUCÍA: Yo no me enteré.

? - CH: Lo que cuentas en el artículo, que tu tenías ansiedad, estrés.

? - LUCÍA: Yo pasé por una depresión, a causa de la ansiedad. Cuando tienes mucha ansiedad tu cerebro te dice: 'guapa, c'est fini'. Y bueno, oye, lo estoy superando. Estoy bien, estoy con mis amigos haciendo planes guays. Me alejé de las redes porque es lo que tengo que hacer.

? - CH: Es lo que te iba a preguntar porque, muchas veces, los propios terapeutas a lo mejor dicen 'parar, alejaros un poco'.

? - LUCÍA: No fue por mi terapeuta, fue porque me di cuenta de que no me estaba haciendo bien y que tenía que parar y paré. No del todo, claro.

? - CH: Estamos viviendo de cerca también, porque ella lo está poniendo y lo está explicando, Tamara Gorro.

? - LUCÍA: Sé quién es pero no* Está genial, que todos la pongan, por favor. A ver, no todos, porque si hay gente que no quiere, es normal. Cada uno hace lo que quiera, lo que necesite y a lo mejor hay personas que no pueden porque no se ven con la fuerza.

? - CH: ¿Tú llegaste un momento en que te diste cuenta? ¿O fue la gente de tu alrededor?

? - LUCÍA: A ver, yo siempre fui a terapia, desde pequeña. Hubo años que fui menos y otros más, pero siempre. Me parece importante.

? - CH: Deberíamos ir todos a terapia.

? - LUCÍA: Deberían ayudarnos y deberían invertir para que todos pudiéramos ir, que es diferente.

? - CH: Efectivamente, porque al final, es verdad, que no lo cubre.

? - LUCÍA: Lo cubre pero muy poca parte y te dan cita muy lejos. Es imposible.

? - CH: ¿Qué mensaje mandamos a la gente que te sigue?

? - LUCÍA: Mucha, mucha fuerza y terapia, mucha terapia. Y buscar ayuda.

? - CH: Ir con los amigos, el distraerse.

? - LUCÍA: Yo llegué a aislarme de mis amigos y de mi gente, porque no sabes lo que te está pasando. Yo tenía la sensación, siempre lo digo, de estar sentada con todos y estar fuera, estar en otra perspectiva. Es raro, muy raro. No sé, es muy difícil explicarlo, ya se lo explico a la terapeuta. Muchas gracias.

? - CH: Imagino que va a seguir escribiendo.

? - LUCÍA: Sí, una vez al mes.

? - CH: ¿Una vez al mes de cada tema?

? - LUCÍA: Diferente, yo decido con ellos. Ellos son un amor, tengo que agradecérselo porque son gente maravillosa y nada, ya iréis viendo.

? - CH: Enhorabuena y ahí tienes a tu hermano pequeño que también te da alegría y vida.

? - LUCÍA: Bueno, mis dos hermanos pequeños, mi perro, mi familia entera, mis amigos. Es seguir y seguir, ir a terapia y ya está. Tampoco te quiero* cada caso es tan diferente, tan opuesto y pasan tantas cosas diferentes. Puedo habar de lo mío, cuando hablé de salud mental, yo solo puedo hablarte de la mía, no conozco más que la de mi abuela y la mía* bueno, y la de mis amigos y tal, pero bueno. Muchas gracias.

? - CH: Enhorabuena.

? - LUCÍA: Gracias, adiós.

