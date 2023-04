Lucía Rivera pasa olímpicamente de Eva González

MADRID, 22 (CHANCE)

Hace unos días Lucía Rivera presentaba su libro 'Nada es lo que parece' en la Librería La Mistral de Madrid y huía de la prensa al preguntarle por la nueva relación sentimental de su padre, Cayetano Rivera, con María Cerqueira. Mientras tanto, Eva González se mostraba radiante en la feria de Mairena del Alcor, su pueblo, vestida de flamenca y rodeada de sus seres queridos.

Es más que obvia la animadversión que Lucía siente por Eva, de hecho, ella misma ha relatado en su libro que la presentadora de televisión no se lo puso nada fácil al principio, dejando claro que su relación con ella nunca ha sido estrecha. Unas palabras de las que no ha querido hablar desde que saliera el libro a la venta, pero ¿por qué no quiere saber nada de la modelo?

Este viernes pudimos ver a Lucía en la Barcelona Bridal Fashion Week, en el front row de la firma Pronovias, y hablábamos con ella, pero lo cierto es que mostró indiferencia absoluta cuando le preguntamos por Eva: "no te voy a hablar de eso, amor". Tampoco quiso pronunciarse sobre la nueva relación de su padre con María: "no voy a hablar de eso".

No cabe duda de que Lucía quiere mantenerse al margen, al igual que Eva, que no ha hecho ningún comentario desde que trascendieron las palabras que la hija de su exmarido le dedicaba en su libro. Centrada en la promoción de 'Nada es lo que parece', con el que ha querido que se le conozca por ella misma y no por lo que se ha contado a lo largo de estos años, Lucía sí que confiesa que está viviendo uno de sus mejores momentos personales.