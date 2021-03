Lucía Rivera no se posiciona en el conflicto de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

MADRID, 20 (CHANCE)

Lucia Rivera está viviendo uno de los momentos más discretos de su vida y es que si en algo se parece a su madre es en llevar una vida muy lejana a los medios de comunicación y por eso a veces nos cuesta seguirle la pista. Hoy, la hemos visto y nos ha asegurado que su corazón esta "tranquilo, siempre tranquilo", por lo que no estaría compartiendo su vida con nadie, algo que parece que no entienden muchos seguidores suyos que no dejan de emparejarla con famosos.

La modelo disfruta de la primavera madrileña en compañía de su perro y de una amiga y no hemos podido evitar preguntarle si felicitó a su padre en el Día del Padre, a lo que nos ha asegurado que: "claro". Por lo tanto, nuevamente la modelo zanja los rumores que siempre ha habido sobre una mala relación con Cayetano Rivera.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Continuando con la línea de la discreción, Lucía salió por la tangente al preguntarle por si finalmente los enseres de Paquirri serán entregados a sus herederos: "No hablo de mi vida privada" y es que cabe recordar que la joven tiene muy buena relación con Kiko Rivera.