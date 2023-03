Lucía Rivera rebaja ahora sus palabras hacia Eva González

MADRID, 23 (CHANCE)

Apenas 24 horas en el mercado, la biografía de Lucía Rivera, 'Nada es lo que parece', está dando mucho de qué hablar porque en ella ha tratado por primera vez un tema que siempre ha estado en la sombra de la joven: su relación con Eva González. La hija de Blanca Romero no sólo ha confesado que sufrió maltrato físico y psicológico por parte de dos de sus exparejas, sino que también ha detallado -por fin- su 'no relación' con la presentadora de televisión.

En uno de los capítulos del libro, llamado 'Familia', la modelo habla de los aspectos más personales de su vida y, a pesar de que siempre ha intentado mantenerse al margen de la fama de su familia paterna, sorprende dedicando unas demoledoras palabras a la exmujer de su padre.

"Sé que al principio y a su manera mi padre luchó por mi. Y como era de esperar rehizo su vida con una mujer quien al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí" desvela la joven por primera vez, confirmando que entre ella y Eva no hay ni ha habido nunca buena relación.

Hemos hablado con Lucía después de trascender esta confesión de su biografía y nos ha confesado que todo está "genial" y, ante la pregunta, la modelo nos confesaba que "me hace gracia que del libro saquéis una frase" haciendo referencia a esas palabras anteriormente citadas sobre la presentadora.

"No sé porqué siempre me preguntáis a mí estas cosas" añadía, pero la respuesta era obvia, puesto que ha sido ella misma la que ha detallado por primera vez sobre su mala relación con Eva. Más tarde, comentaba que "lleváis desde los quince años haciéndome estas preguntas" y que todo está expuesto en el libro.

Lucía ha dejado claro que "no voy a explicar más, he sido súper honesta" puesto que es "un contenido literario y no pasa nada", pero sí que ha dejado claro que "cada uno ha hecho lo mejor que ha podido", unas palabras que ha comentado después de la polémica que ha supuesto su testimonio.

La hija de Cayetano también ha hablado del nacimiento del hijo de este y la presentadora en 2018, cuando sin decirlo claramente, vivió un incómodo momento al viajar a Sevilla para conocerle: "Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido. No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle" revela, dejando entrever que a la modelo no debió hacerle demasiada gracia esos regalos.