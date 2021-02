Lucía rompe con Manuel y Marina se sorprende al ver los líos de Jesús en 'LIDLT'

MADRID, 11 (CHANCE)

"Ya no me voy a tapar más" ha dicho Marina nada más ver las imágenes de Jesús tonteando con Fiama y dejándose besar por la misma... lo cierto es que no se entiende que precisamente ella se queje de la actitud de su pareja cuando la suya ha sido 'peor' con Isaac, de hecho ha sido la primera en demostrar que quería tener algo con un tentador en el programa.

No solo ella, sino que las demás concursantes se han llevado las manos a la cabeza cuando han visto a Jesús liarse con Stefany. Ninguna daba crédito de ver al novio de su amiga insinuarse de esa manera, parece que no han vivido con ella o que por el contrario, se piensan que Marina ha estado en un convento de clausura. Por si fuera poco, cuando han escuchado de su boca decir que le encantaban las mujeres con el pecho operado, la concursante ha asegurado que: "A mi me ha llegado a decir que si me opero del pecho me dejaba".

Claudia por el contrario ha mostrado una sonrisa al ver las imágenes de su chico en la cita ya que no hay ninguna complicidad entre ambos y además, Raúl ha demostrado tener un respeto por ella bestial que ha dejado claro con cada una de las mujeres con las que se ha relacionado en el concurso. Aunque la canaria ha asegurado que va a cambiar su actitud y va a empezar a jugar a los juegos de atrevimiento, a los que no estaba jugando por respeto a él.

La siguiente en el valle de lágrimas ha sido Lucía, quien se ha quedado completamente ojiplática con su pareja: "No me lo esperaba, no tiene dos dedos de frente, no me quiere, es su naturaleza, no piensa en nadie nada más que en lo que tiene entre las piernas". La concursante ha asegurado que: "He perdido tres años de mi vida, tirados a la basura completamente, no tengo nada que hacer con un chico así" y Sandra Barneda no le ha puesto más imágenes porque ella misma lo ha pedido.

Lara no entiende la actitud de su pareja, parece ser que está viendo a un Hugo que no reconoce... parece que el concursante no está demostrándola todo lo que se esperaba: "No sé si se ha olvidado de mí, no veo que se acuerde, he sufrido mucho por Hugo y no lo voy a hacer más porque creo que no se lo merece, me hizo muchísimo daño y venimos aquí para fortalecer la relación".

El programa nos ha dejado en intriga y no sabemos cómo se habrá tomado Lola que su pareja se haya liado con su tentadora, pero parece por el avance que hemos visto que la concursante tiene claro que no quiere volver a tener nada más con Simone.