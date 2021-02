Lucía, rota de dolor, amenaza con abandonar 'La isla de las tentaciones'

MADRID, 18 (CHANCE)

Lucía se enfrentó en la segunda hoguera a unas imágenes muy dolorosas que no pensaba ver, pero que en el fondo de su corazón sabía que podía ocurrir porque no ha sido la primera vez que Manuel le ha faltado el respeto y le ha sido infiel. Pero sí la primera que lo hace con cámaras delante. La concursante no se derrumbó con Sandra Barneda, pero horas más tarde... se acabó rompiendo con sus compañeras.

De hecho, en plena hoguera le confesaba a la presentadora de 'La isla de las tentaciones que quería abandonar el concurso porque no pintaba nada allí: "Yo aquí ya no pinto nada, no me siento cómoda y me quiero ir". Marina fue una de las concursantes que sacó la cara por ella y la dijo que tenía que seguir viviendo esa experiencia para conocerse mejor, quererse y saber qué es lo que ya no quiero en su vida.

Esa misma noche Lola se desahogaba con Lola en su cama, lloraba sin consuelo y le aseguraba que no conocía a la persona que había visto en las imágenes. Además, con el grito en el cielo, se preguntaba por qué no había ningún hombre que valiese la pena. A la mañana siguiente, hundida en lágrimas en el desayuno con sus compañeras, les confesaba: "Qué me pasó ayer, por qué no sentía nada".

Parece ser que Lucía tuvo el bajón al día siguiente y no en el mismo momento en el que vio cómo su novio, Manuel, le era infiel con dos tentadoras de la casa de al lado.