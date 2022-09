Lucian Bebchuk recibe el premio Jaime Fernández de Araoz por su trabajo sobre finanzas corporativas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El profesor Lucian Bebchuk ha recibido este lunes de manos del rey Felipe VI el VIII Premio Jaime Fernández de Araoz sobre finanzas corporativas por el trabajo titulado 'Index funds and the future of corporate governance: theory, evidence and policy' que ha realizado junto con el profesor Scott Hirst.

El trabajo analiza cómo las decisiones de gestión que adoptan los directivos de los fondos indexados producen un considerable impacto en el buen gobierno corporativo y en el funcionamiento de las compañías cotizadas y de la economía.

Bebchuk, estadounidense de origen israelí, es profesor de derecho, economía y finanzas, y director del programa de gobierno corporativo de la Facultad de Derecho de Harvard.

Por su parte, Hirst, de nacionalidad australiana y residente en los Estados Unidos, es profesor asociado de derecho en la Universidad de Boston. Su investigación busca explicar los fenómenos en el derecho corporativo.

Una de las principales conclusiones del análisis es que un incremento de la responsabilidad de supervisión del buen gobierno empresarial por parte de los fondos indexados producirá una mejora exponencial del buen gobierno corporativo a largo plazo y un mejor funcionamiento del capitalismo financiero.

Los autores de la investigación recomiendan imponer límites en la concentración de posiciones sectoriales y por empresa de los fondos indexados, para evitar una posición de dominio que altere el correcto funcionamiento de los precios y del mercado.

Por último, advierten a las autoridades y a los actores de los mercados de la importancia de tomar conciencia del problema para poder resolverlo y no mirar para otro lado como se ha hecho hasta ahora.