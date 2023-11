Luciana sale en defensa de Rafael Amargo tras ingresar en prisión preventiva

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace apenas unos días, la vida del bailaor cambiaba radicalmente al ser notificado de que tendría que ir a prisión preventiva hasta la celebración del juicio por presunto tráfico de drogas. A pesar de haberse postpuesto la celebración del juicio con anterioridad, esta era la primera vez que Rafel se veía cara a cara con la que podría ser su nueva realidad en caso de resultar siendo culpable de los cargos de los que se le acusan.

Es por ello por lo que Luciana Bongianino no ha querido tardar en salir a defender a su pareja, a quien ve como una persona inocente sufriendo una realidad marcada por la injusticia. Europa Press ha podido hablar con ella y nos ha contado cómo Rafael Amargo no es el único que ha sido ingresado en prisión, sino que Eduardo de los Santos también ha sufrido el mismo trato. Incluso, la pareja del bailaor nos ha querido recalcar cómo el productor era, en principio, el único que debía ir a prisión preventiva por no presentarse a la citación.

Ha querido recordar, también, que el juicio llegó a cancelarse por la ausencia de Eduardo y que esta no ha sido la primera vez que ha tenido problemas con la justicia, pues habría sido investigado por un supuesto fraude relacionado con las subvenciones de la Junta de Andalucía.

Cumpliéndose tres años desde que lo cuerpos de seguridad del estado se personaran en el domicilio del protagonista de esta historia, Luciana defiende que la presión mediática contra él cada vez es más fuerte e, incluso, parece haber sido sentenciado por la opinión pública antes de que se pronuncie la justicia.

A pesar de que es una situación muy compleja y delicada, Luciana ha querido mostrarse fuerte y, dejando de lado la tristeza que le produce cómo está viviendo Rafael Amargo los últimos días, se aferra a la posibilidad de que el recurso presentado por su abogado surta efecto y se consiga cambiar la suerte de Rafael Amargo, por lo menos, hasta que se celebre el juicio.