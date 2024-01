Lufthansa ofrece cambios gratuitos por la huelga de seguridad en los aeropuertos alemanes

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La aerolínea Lufthansa está ofreciendo a sus clientes cambios en sus billetes ante la huelga convocada este jueves para el personal de seguridad de los aeropuertos alemanes.

Así, la compañía ha pedido a los pasajeros que tenían previsto volar este jueves que no acudan a los aeropuertos y que gestionen el cambio de sus billetes, ya que no será posbile embarcar debido a que no habrá personal que se encargue de realizar el control de seguridad a los pasajeros y el equipaje.

La huelga afecta ha obligado a cancelar decenas de vuelos para este jueves, provocando que aeródromos como los de Berlín, Hamburgo o Hannover hayan suspendido toda su operativa.

El parón ha sido convocado por el sindicato Verdi, que representa a unos 25.000 empleados de seguridad aeroportuaria y reclama mejoras salariales en el marco de las negociaciones colectivas en curso, según la agencia de noticias DPA.

Sin embargo, las terminales de Múnich y Núremberg no se verán afectadas por la huelga, ya que en ellas trabajan empleados del sector público cubiertos por un contrato sindical diferente.

El personal de seguridad de los aeropuertos también se declaró en huelga el pasado mes de marzo por las condiciones de trabajo.