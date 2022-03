Luis Alfonso de Borbón presenta en España su juego de cartas

MADRID, 16 (CHANCE)

Hace dos años, Luis Alfonso de Borbón sorprendía a todos los españoles con sus juegos de mesa, creando un mazo de cartas con la historia de Francia y hoy, vemos el éxito que ha tenido... a pesar de tener muy poca repercusión en España, este miércoles ha presentado en Madrid su nuevo juego de cartas y ha atendido a los medios de comunicación para explicar cómo tuvo la idea y cómo la ha llevado a cabo durante todo este tiempo.

"Con la pandemia, viendo a mis hijos cómo estudiaban en casa, se me ocurrió hacer, en el caso de la historia, hacer unas fichas fáciles de 80 temas, el juego consta de 80 cartas. Por cada tema, resumirlo al máximo en seis frases. No quise hacer un trivial al uso, porque con temas de historia complicaría mucho la cosa y posiblemente deprimiría a todos los jugadores" nos comenzaba explicando el duque. "Es un juego para todo el mundo, solo hace falta saber leer. Existen dos modalidades de juego, una fácil y otra normal. La idea es que todo el mundo juegue, que todo el mundo aprenda y si se consigue que la gente tenga más gusto por la historia y que tengan esa curiosidad de ir a investigar un poco más, el juego habrá triunfado" añadía.

Un juego que viene muy bien porque se repasa la historia: "Es un juego que viene bien siempre, es verdad que la historia está muy removida, cada vez se estudia menos historia y a todo el mundo le viene bien. Incluso yo, que habiendo estudiado, aunque no me considero un gran estudiante me viene bien para repasar temas y siempre descubro una cosa nueva".

Le hemos visto solo en Madrid y le hemos preguntado por ausencia de su mujer, a lo que nos ha respondido: "Ha sido falta de última hora, ayer estaba muy bien y hoy se levantó con un gripón y muy a su pesar no ha podido estar". También sobre su madre, que lleva desaparecida meses de España: "Mi madre está bien, está en Portugal dónde ella ha elegido finalmente vivir y lo importante es que esté bien. Hay comunicación, mis hijos la ven, yo también la veo, estamos todos contentos" nos terminaba explicando.