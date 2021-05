Luis Ángel Hierro apela al PSOE-A de "base" para dar un cambio "drástico" y conseguir el Gobierno de la Junta

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El exdiputado del PSOE por Sevilla y profesor de Economía en la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro ha apelado este domingo al PSOE-A de "base" para dar un cambio "drástico" en el partido y conseguir así alcanzar el Gobierno de la Junta de Andalucía.

En una serie de cuatro vídeos grabados ante las puertas de San Telmo --sede de la Presidencia de Andalucía-- y remitidos a Europa Press, ha defendido que surge de "un movimiento de militantes" y que tiene el apoyo "de la base" y no de "los aparatos" como los otros candidatos, a la vez que ha abogado por "un cambio drástico" y "una nueva forma de concebir la política".

"Una candidatura desprofesionalizada es bastante mejor que cualquier otra alternativa para conseguir el gobierno de la Junta", ha afirmado Hierro para señalar que la diferencia fundamental que plantea con respecto a otras alternativas es "básicamente que nuestra alternativa es de bases".

En estos vídeos, Hierro ha destacado su experiencia como economista, lo que le lleva a pensar que "juega con ventaja respecto a los otros candidatos". "Llevo toda mi vida estudiando economía", ha subrayado. "Por ejemplo, desde la Junta se nos está diciendo que bajar impuestos aumenta la recaudación y aumenta la producción y cualquier economista sabe que eso no es cierto porque en épocas depresivas eso no ocurre: el dinero que se queda en el bolsillo sobre todo además si se deja a los más ricos, entonces ese dinero no entra en la economía", ha subrayado.

De esta manera, ha defendido que haya economistas al frente de las instituciones porque "la economía es lo más importante" y ha insistido en que "ese plus de saber de qué se está hablando" lo tiene, mientras que espera que "los demás lo suplan con asesoramiento". "La economía es fundamental si queremos sacar a nuestra tierra hacia adelante y proyectarla hacia el futuro", ha apuntado.

Según ha detallado, su candidatura se enmarca en un movimiento programático porque el objetivo es "presentar un programa", algo que se ha visto "truncado" por el adelanto de las primarias en el PSOE-A. Además, ha indicado que lo que puede aportar es su "capacidad de convencimiento" porque, a su juicio, es "mucho mejor una ruptura, un cambio drástico, una nueva forma de concebir la política".

"Si los militantes cierran los ojos un momento y piensan qué es lo que de verdad necesita el partido socialista, yo estoy seguro de que una mayoría bastante aplastante va a pensar que lo que necesitamos es un cambio drástico, un cambio desde la raíz", ha subrayado, toda vez que ha deseado que "cuando vayan a emitir sus votos, en ese momento, los militantes piensen en eso".

En este sentido, ha ahondado diciendo que no quiere que haya secretarios generales llamando a sus adeptos" sino que, al contrario, que los militantes tengan "libertad de pensamiento" para decidir a quién votan.

"RECORRER EL CAMINO HASTA EL FINAL"

Asimismo, ha señalado que su intención es "recorrer todo el camino, hasta el final" y conseguir llegar a San Telmo. "Aquí --indicaba señalando la sede de la Presidencia del Gobierno andaluz-- reside el poder de la Junta. Se decide si un colegio va a tener comedor o no, si el centro de salud va a tener un médico más o menos. Aquí se decide si se cerrará un centro de salud de un pueblo", ha explicado.

"Hemos empezado ahora las primarias, un mecanismos dentro del PSOE con el objetivo de elegir el candidato al presidente de la Junta", ha detallado Hierro, quien ha subrayado que "ha dedicado decenas de años a que sean los militantes los que puedan elegir".

Hierro también ha afirmado que este proceso no se basa "en conseguir quitar ni sustituir a A por B, sino que el objetivo es realizar la mejor oferta posible para ganar al PP, que es el partido que está dentro de San Telmo, con el apoyo de Vox", punto que, a su juicio, "tiene consencuencias para los ciudadanos".