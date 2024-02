Luis Canut reaparece mostrando su vida actual y hace una declaración de amor a Patricia Pérez

MADRID, 11 (CHANCE)

Recientemente la actriz aprovechaba sus redes sociales para compartir con sus seguidores el por qué de la desaparición de Luis Canut de la escena pública. Hablaba de lo dura que había sido su vida desde que el pasado mes de marzo se le detectara meningitis criptocócica que sacudía su vida y la ponía patas arriba. Hoy, se veían con ganas de ponerse frente a la cámara de su teléfono móvil y mostrar, de la manera más natural posible, su nueva vida. Sentados uno al lado del otro, Patricia ejercía de entrevistadora, haciéndole preguntas sobre su rutina actual. Un vídeo muy casero e impregnado de su buen humor, aquel que tanto se había echado de menos estos últimos meses.

Con una sonrisa en el rostro, Luis respondía "Lo llevo muy bien, la verdad" tras cinco meses de hospital y seis de recuperación en casa. Aseguraba que la vida le ha cambiado mucho, sobre todo, por la pérdida de visión. A pesar de no tener visibilidad, de no poder reconocer rasgos, ha aprendido a desenvolverse en la calle y en entornos conocidos gracias a unos filtros de luz que le ayudan en el día a día al crear contrastes y hacerle más fácil diferenciar el suelo, por ejemplo. La enfermedad le hizo perder el sentido del gusto, a lo que patricia respondía entre risas que era mejor porque era ella la que cocinaba. También comentaba acerca de su pérdida de escucha: "tengo un pitido muy fuerte en el oído izquierdo y el oído derecho lo tengo como siempre, muy taponado". Los problemas auditivos afectaron a su sentido del equilibrio, en lo que trabajó mucho durante la recuperación.

Confesaba que lo más duro para él fue recuperar el peso y la musculatura tras perder 18 kilos. A la hora de andar, tiene problemas con el nervio de la pierna derecha, en la que trabaja para recuperar sensibilidad aunque aseguraba orgulloso que cree que no se le nota a la hora de andar. También ha dedicado mucho tiempo al lenguaje y al pensamiento rápido, así como a escribir. Pero sin duda, el momento más entrañable del vídeo es la parte final, en la que Luis Canut se declaraba ante su mujer y le agradecía su apoyo: "me salvaste la vida desde el primer momento en el que me puse malo, porque fue muy complicado. Es una enfermedad muy complicada e insististe mucho, luchaste mucho por que metiese en un buen diagnóstico para que pudiesen empezar a tratarlo". Recordaba cómo la actriz creó un "micromundo" en la habitación de hospital donde él se sintió muy a gusto, muy acompañado y muy querido a pesar de no recordar detalles de esa época.

Mirándole a los ojos, aseguraba, respecto al 2023, que había sido "un buen recuerdo muy unido a ti y a la lección que me has dado, la verdad es que me has dado una lección de amor y de apoyo de verdad que es una cosa que nunca voy a olvidar". A lo que ella respondía "Bueno, tú te lo merecías" y, tras su "Te lo agradezco de verdad, no lo voy a olvidar" se fundían en un beso tras declararse su amor.