Luis Cobos defiende públicamente a Isabel Pantoja: "Deseo que remonte el vuelo, es una persona entregada"

MADRID, 17 (CHANCE)

Luis Cobos ha estado en la alfombra roja de los premios Forqué y lo cierto es que una vez más, su sinceridad y generosidad ante las preguntas de la prensa nos han dejado de lo más asombrados posible. Y es que ya sabemos que el profesional es un gran amigo de Isabel Pantoja y como no podía ser de otra manera, ha hablado sobre la situación tan delicada en la que vive la cantante.

El directo de orquesta ha querido defender públicamente a Isabel Pantoja en la polémica con su hijo: "Yo no puedo ser imparcial para opinar de Isabel, tengo una relación con ella de muchos años, he hecho casi todos los trabajos importantes que ha hecho ella, es una persona tierna y entregada, pero tiene un entorno alrededor y le pasan unas cosas... lo de Isabel me encanta, es una artista, el otro día en la voz de estados unidos han sacado un tema suyo. Es una crack y deseo que remonte el vuelo cuanto antes y en todo lo que pueda le ayudaré y es una gran artista y una gran persona".

Aún así, asegura que Kiko Rivera es una buena persona: "No me gusta lo que está pasando, nada, porque además es que Kiko es una gran persona y aquí se ha armado un gran lío y deberíamos dejar que lo arreglaran ellos".

En cuanto a la disputa entre Isabel Gemio y María Teresa Campos que se ha convertido en lo más viral de la semana, el director de orquesta solo tiene buenas palabras para Gemio: "Me enteré ayer, no veo la tele, pero según me han comentado... soy amigo de Isabel desde hace muchos años, es una mujer muy entregada".