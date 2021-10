Luis Figo, orgulloso de sus tres hijas, desvela cómo es como suegro

MADRID, 7 (CHANCE)

A pesar de ser portugués, Luis Figo lleva más de 20 años instalado en nuestro país y, para mostrar su apoyo al sector hortofrutícola español y descubrir una nueva forma de producción para sacar más rendimiento a la fruta y a las legumbres, que repercute en los beneficios internos para la salud, ha protagonizado un acto como embajador de Epigen.

Y es que tanto él, exfutbolista y en plena forma a punto de cumplir 49 años, como su mujer Helen Swedin, modelo, cuidan mucho su alimentación: "Somos lo que comemos", señala, apuntando que su secreto es "intentar comer bien y hacer deporte. Yo creo que no hay otra forma". "No es solo para tener buena imagen que también es importante, sino por salud. Si hay beneficios en comer bien, hacer deporte y te sientes bien, ¿por qué no?", afirma.

Y, si hablamos de cuidarse para estar bien, imposible no preguntar a Figo por sus tres espectaculares hijas, Daniela, Martina y Stela, que con una belleza mezcla de sus dos famosos padres, se abren paso "como hobby" en el mundo de la moda. ¿Le gustaría que se dedicasen a ello profesionalmente? El exfutbolista lo tiene claro: "Yo no dimito ni privo de nada. Lo que me gusta es que mis hijas sean felices con lo que hacen. Prioritariamente siempre para nosotros ha sido la educación y que se forme y están en ello y si aparte pueden ser felices con lo que más le gusta tienen todo nuestro apoyo". "En la vida tienes que formarte y luego hacer paralelamente lo que te gusta y te da placer, y cuando es así y se te da la posibilidad no hay nada mejor", asegura.

Muy discreto con la intimidad de sus hijas, que ya tienen pareja - Daniela lleva varios meses saliendo con el influencer Beltrán Lozano, mientras que Martina mantiene un sólido noviazgo con Luis Osorio, hijo del Duque de Alburquerque y Blanca Suelves - el portugués ha confesado cómo es como suegro. "Soy la persona que soy yo, cada vez más con sentido común, ¿sabes? Es como te digo, es un camino, un aprendizaje y es una cosa normal en la vida pienso yo. Lo único que quiero, como todos los padres, es apoyarlas y que sean felices", reconoce.

