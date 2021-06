Luis Fonsi y David Bisbal presumen de colaboración en 'El Hormiguero'

MADRID, 21 (CHANCE)

David Bisbal y Luis Fonsi vuelven a 'El Hormiguereo' para promocionar su colaboración 'Dos Veces' en honor al número de veces que han trabajado juntos. Asegurando que además de compañeros de trabajo también son amigos desde hace años, ambos dejan claro que no será la última vez que trabajen juntos.Amantes de la pesca, ambos comparten el amor por la vida marina aunque David confiesa: "La pesca deportiva me gustaba muchísimo pero hace 7 años descubrí el submarinismo y lo he dejado porque disfruto mucho de la vida que tenemos en nuestro mar". Poníendole el toque de humor, Fonsi comenta: "Lo divertido es el Ron, la música que uno pone en el bote... no, lo divertido es la pelea cuando pescas algo". Reconociendo que antes sí que hacía paracaidismo como amante de la adrenalina, Fonsi asegura que ha dejado de hacerlo desde que es padre: "Me parece irresponsable seguir haciendo eso teniendo mis hijos"."Se empieza a notar la confienza y las ganas de la gente por volver a los conciertos, es cierto que muchos sectores lo han pasado mal pero yo miro por los míos" reconoce Bisbal a pocas horas de volver a subirse al escenario del Wizink Center en un concierto marcado por las medidas de seguridad contra la COvid-19.