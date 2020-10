Luis Gasset confiesa ser un hombre privilegiado al tener al lado a Ágatha Ruiz de la Prada

MADRID, 25 (CHANCE) Esta semana se está celebrando por todo lo alto Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y como no podía ser de otra manera, Ágatha Ruiz de la Prada no podía faltar con sus espectaculares diseños de baño para el 2021, que seguro se volverán tendencia por esos rasgos tan característicos y originales. En esta ocasión, es el primer año que Luis Gasset, su pareja le acompaña y lo cierto es que hemos podido verles súper enamorados.

MADRID, 25 (CHANCE) El vídeo del día Biden quiere que la “responsabilidad” de muertes por Covid en EEUU caiga sobre Trump.



Biden quiere que la “responsabilidad” de muertes por Covid en EEUU caiga sobre Trump. Esta semana se está celebrando por todo lo alto Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y como no podía ser de otra manera, Ágatha Ruiz de la Prada no podía faltar con sus espectaculares diseños de baño para el 2021, que seguro se volverán tendencia por esos rasgos tan característicos y originales. En esta ocasión, es el primer año que Luis Gasset, su pareja le acompaña y lo cierto es que hemos podido verles súper enamorados. En cuanto a qué le ha parecido el desfile de su pareja, Luis Gasset asegura que es: "Estupendo, como siempre, la alegría de vivir". Y es que no hay nada mejor para una relación que haya admiración y cariño a la vez, y en esta como podemos ver lo hay. En cuanto a las prendas de baño de Ágatha Ruiz de la Prada, Luis asegura que poco a poco: "Las voy descubriendo, bueno son estupendas, me han encantado. Yo soy más de la colección de verano". Parece ser que la colección invierno todavía no le ha terminado de encajar al que se ha convertido en el amor de la diseñadora. Ágatha Ruiz de la Prada nos confesaba que Luis era lo más importante que le había pasado en este año y ante estas palabras, el tortolito solo tiene que decir: "Para mí muchísimo mejor, soy el hombre más afortunado del mundo". Unas declaraciones de amor en toda regla que solo pueden reflejar una cosa, el momento tan especial y amoroso que está viviendo la pareja.