Luis Gasset, origen de la guerra entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, apuesta por su reconciliación

MADRID, 27 (CHANCE)

Las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada llamando a su expareja Luis Gasset "pijo" y "aburrido" -con el que mantuvo una relación entre marzo de 2020 y abril de 2021- fueron el detonante del estallido de la guerra sin cuartel que mantiene con Carmen Lomana desde hace meses.

La socialité, indignada, arremetía contra la diseñadora, confesando su "mal humor" al escuchar a la ex de Pedro J. Ramírez decir tales cosas cuando, para ella, "Ágatha es lo más arrogante y soberbio que conozco. Mira a todo el mundo por encima del hombro y solo le interesa hacer portadas"

Una guerra que no ha hecho sino recrudecerse en los últimos tiempos y en la que se ha dicho que Carmen habría intentado 'ligar' con Luis Gasset mientras era pareja de la diseñadora. Algo que ahora el exdirector de Ansorena, de lo más conciliador, ha querido desmentir, apostando por la reconciliación entre ambas: "Yo tengo el mejor recuerdo de Ágatha. De todas las personas que he convivido, siempre me quedo lo mejor, y le deseo lo mejor. Y a Carmen la conozco mucho, es estupenda, es muy amiga y tiene mucho criterio" ha asegurado.

"Qué barbaridad" ha exclamado entre risas, negando que la socialité intentase algo con él en un pasado y sin entender como ambas están inmersas en un enfrentamiento al que no le ve sentido. "Yo soy de personas, no de personajes" ha reconocido, incapaz de posicionarse a favor de una u otra: "Pero si son muy inteligentes las dos, de verdad" ha zanjado, apostando así públicamente porque entierren el hacha de guerra.

