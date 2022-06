Luis Lorenzo y Arancha Palomino, en libertad provisional tras comparecer de nuevo ante el juez

MADRID, 17 (CHANCE)

Día clave para el actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, ya que este viernes ha tenido lugar una vista en los Juzgados de Arganda del Rey para que la jueza decidiera si se revocaba su libertad provisional y se ordenaba su ingreso en prisión tras las evidencias que apuntan a que envenenaron a María Isabel Suárez o si, por el contrario, todo seguía igual a la espera de que se le realice una nueva autopsia al cuerpo de la anciana.

Fue el abogado de la familia de la fallecida, que ejerce de acusación particular, quien recurrió la libertad provisional de Luis y Arancha, solicitando una revisión de las medidas cautelares que, sin embargo, no ha tenido efecto, puesto que la magistrada no ha considerado necesario el ingreso en prisión de la pareja, por lo que todo seguirá como hasta ahora. Las medidas provisionales siguen siendo las mismas y el actor y su pareja, a los que se le retiró el pasaporte tras su detención el pasado 27 de mayo, deberán acudir una vez a la semana a los juzgados para presentarse ante el juez.

La magistrada ha respaldado así la petición de la Fiscalía, que no consideraba el ingreso en prisión de los acusados por el asesinato por envenenamiento de tía Isabel al entender que no hay indicios suficientes para revocar su libertad por no apreciar riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de volver a delinquir.

Tras confesar a su llegada a la vista que afrontaban este trance "con serenidad", Luis se ha mostrado parco en palabras a su salida de los juzgados, remitiendo a su abogado y señalando únicamente que está "tranquilo" y que "son inocentes".

Muy afectada, Aracha ha querido destacar su inocencia, dejando claro que tiene la "conciencia absolutamente tranquila" y que "confía plenamente en la justicia". "No tengo ninguna duda en que todo esto se aclarará y confío plenamente en ello" ha añadido.

Sus declaraciones, en los siguientes vídeos: