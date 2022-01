Luis María Anson nos desvela su opinión sobre la polémica de Urdangarin

MADRID, 23 (CHANCE)

Sin duda, el tema informativo de la semana ha sido la nueva amistad entrañable de Iñaki Urdangarin, que ha sido objeto de portada de la revista Lecturas el pasado miércoles. Debido a estas imágenes supimos que la relación de matrimonio con la Infanta Cristina no era tan idílica como nos han querido vender... y ahora, todo el mundo espera un comunicado o una respuesta por parte del cuñado o la hermana del Rey Felipe VI.

Hemos hablado con Luis María Anson sobre la polémica relación entre Iñaki Urdangarin y otra mujer y nos ha asegurado que es algo a la orden del día en la sociedad española: "Casi todas las familias tienen a sus hijos divorciados o separados. Forma parte del tiempo en el que vivimos".

Eso sí, nos ha confesado que se entristece por la Infanta Cristina, a quien tiene en alta estima y valora como una gran mujer, por todo lo que está pasando a raíz de hacerse públicas las imágenes: "Yo lo siento mucho porque le tengo un cariño muy especial a la Infanta Cristina, que es una mujer razonable, inteligente, constructiva. Llena de cualidades en todos los sentidos, prueba de ello es cómo ha llevado la prisión de Iñaki Urdangarin. Por lo tanto, me entristezco por ella pero me parece que estamos en una situación de normalidad".

Desconoce si la Infanta Cristina era conocedora de la relación de Iñaki Urdangarin con esta mujer: "No lo sé, yo no te lo puedo decir, no tengo información. Ya sabes que yo soy un profesional del periodismo, solo hablo de aquellas cosas que tengo contrastadas". Aunque opina que no sería propio de ella: "No, no creo nada".

Eso sí, ha querido alabar las palabras de Pablo Urdangarin en el que hablaba de la relación de su padre como algo normal: "Son cosas que pasan, lo ha hecho muy bien" y desconoce si habrá repercusión para la familia real con todo el revuelo causado por Iñaki Urdangarin: "Yo tampoco lo sé. Supongo que todo se terminará por encauzar. Estamos en el año veintidós del siglo veintiuno". Tampoco tiene claro si le podría afectar de manera negativa: "No tengo ni idea, eso hay que preguntárselo a los abogados".

Luis María Anson nos ha mostrado también su opinión respecto a Don Juan Carlos hasta que se pronuncie la justicia española: "El día en que se pronuncie la justicia, yo opinaré sobre eso. Hasta que no se pronuncie la justicia, creo que lo correcto, por mi parte, con la trayectoria que yo he tenido con relación a la institución monárquica lo correcto es callarse y esperar" y añade: "hay que hablar con mucho respeto y mucha consideración por él".