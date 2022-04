Luis Medina confía plenamente en la justicia

MADRID, 9 (CHANCE)

Luis Medina está en el centro de la polémica desde que hace unos días saliera a la luz la querella que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto contra él y contra su socio, Luceño Cerón, por haber cobrado, presuntamente, comisiones "exageradas" - 6 millones de euros - en la compra de material sanitario para la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia.

Si estos días le hemos visto bastante nervioso ante las cámaras de los medios de comunicación, este sábado nos ha sorprendido con su actitud porque se ha mostrado de lo más amable y hasta nos ha respondido a algunas cuestiones que están en el aire. Eso sí, nos ha llamado especialmente la atención cómo ha salido a la calle.

El hijo de Naty Abascal ha salido a pasear a su perro en pijama y con bata de estar por casa... así nos lo hemos encontrado en la mañana de este sábado. Sin sorprenderse por la presencia de la prensa, Luis nos ha dado declaraciones sobre cómo se encuentra.

Nos ha confesado que confía plenamente en la justicia: "sí, totalmente" y recalca las palabras de su cuñada laura acerca de que ella no era conocedora de nada de esto: "efectivamente, así es". En cuanto a si tiene preparada la declaración, el empresario nos asegura que no: "no, no tengo preparado nada" y no sabe qué opinar acerca de las declaraciones de Almeida en las que culpa a la izquierda de este escándalo: "No lo sé".