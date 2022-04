Luis Medina confirma que ha puesto a disposición del juzgado la herencia de su abuela para cubrir la fianza

Dos días después de prestar declaración, el empresario defiende su inocencia y, asegurando que está tranquilo, confirma que ha puesto a disposición del juzgado la herencia de su abuela, la Duquesa de Medinaceli

MADRID, 27 (CHANCE)

Este lunes fue un día importante para Luis Medina. Y es que, aparte de prestar declaración ante el juez tras su imputación por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa agravada y alzamiento de bienes, se cumplía el plazo de tres días impuesto por Adolfo Carretero para depositar en el juzgado los 900.000 euros de fianza que le fueron impuestos como garantía a la espera de saber si es o no culpable de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el cobro de comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

Hace unas horas se publicaba que el hijo de Naty Abascal habría cubierto esta elevadísima cantidad poniendo a disposición del juez sus derechos sobre la herencia de su abuela paterna, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, Duquesa de Medinaceli. Unos 4 millones de euros que todavía no ha cobrado porque está recurrida por su tío, el Duque de Segorbe, que pretente que el patrimonio de la recordada Mimi pase a manos de su Fundación y no de sus nietos.

Una información que Luis ha confirmado ante nuestros micrófonos, rompiendo el silencio que ha mantenido desde su declaración judicial. Confirmando que "todo está bien", el Marqués de Villalba ha explicado que ha cubierto los 900.000 euros de fianza con la herencia de su abuela: "sí".

Negando que haya comentado que podría haber una "mano negra" detrás de su imputación e insistiendo en que no ha cometido fraude - "No hay estafa, no hay estafa ninguna de verdad" sostiene - Luis confiesa con un "eso es" que está tranquilo y que este asunto no le ha quitado el sueño.

Exculpando a su hermano Rafa de este escándalo y asegurando que fue él quien compró el velero - a pesar de estar a nombre de una sociedad de la que comparten titularidad - el empresario desvela que, en estos duros momentos, "toda la familia" le está apoyando de un modo incondicional. Sus primeras declaraciones tras su declaración, en el siguiente vídeo.