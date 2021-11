Luis Miguel Rodríguez asegura que mantiene amistad con Ágatha Ruiz de la Prada

MADRID, 19 (CHANCE)

Poco sabemos de la vida personal de Ágatha Ruiz de la Prada en estos momentos. Y es que después de que anunciara que había roto su noviazgo con Luis Gasset, no hemos vuelto a ver a la diseñadora ilusionada con una persona, aunque eso no significa que no haya encontrado a alguien especial con el que esté compartiendo su vida.

Si bien recordamos, la diseñadora nunca se ha escondido públicamente cuando ha tenido pareja, además, siempre ha sido sincera a la hora de hablar públicamente sobre sus sentimientos. De hecho, en su última entrevista de televisión, aseguraba que Luis Gasset era mucho más aburrido que Luis Miguel Rodríguez y que, en ese sentido, echaba de menos a este último.

Hemos hablado con Luis Miguel Rodríguez y nos ha confesado qué relación tiene ahora con su expareja, Ágatha Ruiz de la Prada: "Es mi amiga, la quiero mucho, me llevo muy bien con ella, pero seguimos siendo amigos y buenos amigos". Y es que ya sabemos que la diseñadora es una gran amiga de sus amigos, por lo que no nos extraña que sepa mantener ese vínculo con el empresario.

Como todos los años El Chatarrero asiste al SICAB, solo que en esta ocasión no tiene acompañante y, como de costumbre, habla sin pelos en la lengua sobre su estado civil y sobre sus planes de futuro: "Voy a ver si me busco una novia pero sí solo. Si no encuentro ninguna novia seguiré solo todavía".