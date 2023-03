Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', su inesperado dardo a Ágatha Ruiz de la Prada

MADRID, 31 (CHANCE)

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la guerra sin cuartel que mantienen Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Un enfrentamiento que viene de lejos pero que se reavivó cuando la socialité acusó a la diseñadora de ser desleal a su pareja, José Manuel Díaz-Patón, con su exnovio Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'.

Algo que la modista negó rotundamente, asegurando que la de León está obsesionada con ella y mostrando en el 'Deluxe' los mensajes en los que Carmen le reprochaba que estuviese con el 'rey de la chatarra' y le decía que no entendía como podía estar con un 'tío' así.

El 'protagonista' indirecto de su enfrentamiento sin cuartel, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', ha reaparecido en la entrega de los Premios taurinos Meninas y, además de presumir de su buena relación con la Infanta Elena -a la que hizo reír con sus ocurrencias- se ha pronunciado sobre la guerra entre Ágatha y Lomana con unas palabras que no harán ni pizca de gracia a la diseñadora.

"Yo no tengo nada que ver en eso, son cosas que tienen que defenderse entre ellas, pero las conozco muy bien a las dos y me llevo muy bien con ellas" ha asegurado, desmarcándose de la polémica y evitando posicionarse a favor de su exnovia, que siempre ha hablado maravillas de él: "Yo me decanto por las dos, se han portado muy bien conmigo y tengo que defenderlas siempre".

Además, y aunque ahora parece imposible y como dice "son tiempos de aires revueltos", Luismi está convencido de que tarde o temprano llegará la paz entre Ágatha y Carmen.

Conocido por sus conquistas femeninas, entre las que se encuentran la colorida diseñadora y Carmen Martínez Bordiu entre otras, 'El Chatarrero' confiesa que ahora su corazón "está vacío" aunque, como reconoce, "lo importante es estar siempre bien acompañado".